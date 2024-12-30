Байден заявил о выделении Киеву почти $2,5 млрд в качестве военной помощи
Президент США Джо Байден заявил о выделении Украине почти $2,5 млрд в рамках военной помощи, сообщает пресс-служба Белого дома.
В заявлении уточняется, что $1,25 млрд пойдут на нужды украинских военных, еще $1,22 млрд выделят в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает закупку оружия у американских производителей.
«Министерство обороны в настоящее время поставляет сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины в преддверии зимы», — говорится в сообщении.
В конце декабря агентство AP писало, что в один из последних пакетов помощи Украине от администрации Байдена войдут боеприпасы для систем NASAMS, Hawk, ракеты для ПЗРК Stinger и другое оружие.
В середине декабря США выделили Украине пакет военной помощи на $500 млн. Это был 73-й пакет помощи Киеву от Вашингтона. В Госдепартаменте сообщили, что в новый пакет помощи вошли:
- боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
- боеприпасы для отражения атак беспилотников, артиллерийские боеприпасы калибров 105 и 155 мм;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;
- противоминные транспортные средства;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- гранаты и учебное снаряжение;
- подрывное оборудование;
- оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты.
На 20 января назначена инаугурация победившего на выборах президента республиканца Дональда Трампа, который обещал завершить конфликт и критиковал высокие расходы на помощь Украине.
Россия осуждает военную помощь Украине. Москва подчеркивает, что это затянет конфликт и не изменит его исхода.
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