Байден: США находятся в процессе передачи Украине сотен тысяч снарядов

Байден заявил о выделении Киеву почти $2,5 млрд в качестве военной помощи

Около половины средств — $1,25 млрд — пойдут на нужны украинских военных. Власти России выступают против поставок оружия Украине

Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Джо Байден заявил о выделении Украине почти $2,5 млрд в рамках военной помощи, сообщает пресс-служба Белого дома.

В заявлении уточняется, что $1,25 млрд пойдут на нужды украинских военных, еще $1,22 млрд выделят в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает закупку оружия у американских производителей.

«Министерство обороны в настоящее время поставляет сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины в преддверии зимы», — говорится в сообщении.

В конце декабря агентство AP писало, что в один из последних пакетов помощи Украине от администрации Байдена войдут боеприпасы для систем NASAMS, Hawk, ракеты для ПЗРК Stinger и другое оружие.

В середине декабря США выделили Украине пакет военной помощи на $500 млн. Это был 73-й пакет помощи Киеву от Вашингтона. В Госдепартаменте сообщили, что в новый пакет помощи вошли:

боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

боеприпасы для отражения атак беспилотников, артиллерийские боеприпасы калибров 105 и 155 мм;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;

противоминные транспортные средства;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

гранаты и учебное снаряжение;

подрывное оборудование;

оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты.

На 20 января назначена инаугурация победившего на выборах президента республиканца Дональда Трампа, который обещал завершить конфликт и критиковал высокие расходы на помощь Украине.

Россия осуждает военную помощь Украине. Москва подчеркивает, что это затянет конфликт и не изменит его исхода.