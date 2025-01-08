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Падение режима Асада ,  
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Эрдоган назвал условие военной операции на территории Сирии

Эрдоган предупредил о возможности совместной операции с Сирией против курдов
Сюжет
Падение режима Асада
Эрдоган не исключает проведения совместной военной операции с нынешними сирийскими властями против активизировавшихся курдских отрядов в Сирии. Это произойдет, если те не сложат оружие

Совместная военная операция Турции и нынешних сирийских властей в отношении активизировавшихся в конце прошлого года отрядов народной самообороны Рабочей партии Курдистана (РПК) и близких к ним курдских отрядов самообороны в Сирии (YPG) неизбежна, если последние не сложат оружие. Такой посыл содержится в речах турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет газета Huriyett.

По ее данным, ни Анкара, ни установившаяся после свержения бывшего президента Башара Асада сирийская администрация не желают присутствия РПК-YPG на своих территориях.

В своей речи после первого в этом году заседания кабинета министров Турции Эрдоган заявил, что в Анкаре «не согласны с распадом Сирии и ухудшением ее унитарной структуры, и мы (турецкие войска — РБК) можем прийти внезапно однажды ночью».

В Huriyett пояснили, что адресатом этого послания были западные страны, пытающиеся защитить РПК-YPG. Президент Турции их предупредил: если РПК-YPG не сложит оружие, то масштабная военная операция станет неизбежной, подчеркивается в публикации.

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Об этом же заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Türk. «Если то, что ожидается в отношении террористической организации YPG, не будет сделано, будет сделано то, что необходимо. Необходимое — это военная операция», — сказал Фидан.

Турция рассматривает курдскую автономию в качестве террористической организации. Анкара опасается, что самоуправление курдов в Сирии может усилить сепаратистское движение курдов на турецкой территории. «Турция не может допустить, чтобы ответвление группировки, с которой она боролась 40 лет, стало доминирующей властью» в Сирии, курдские формирования «не представляют военной угрозы для Турции, но их успех будет означать поражение для Турции», объяснял аналитик Месут Йеген из аналитического центра Reform Institute, базирующегося в Стамбуле.

Huriyett напомнила, что новые сигналы в этой сфере продолжают поступать от избранного президента США Дональда Трампа, инаугурация и вступление в должность которого произойдут 20 января.

Он еще в начале ноября заявил, что сохранение контроля над сирийской нефтью является главной целью Вашингтона. «Нефтяные месторождения <...> удерживались ИГ (признанная террористической и запрещенная в России группировка «Исламское государство». — РБК), пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГ завладеть ими!» — отмечал избранный президент.

Во время событий «арабской весны» США тесно сотрудничали с курдами в борьбе против ИГ, а после заявленной победы над группировкой войска сохранили присутствие в нефтеносных регионах под контролем курдских СДС.

Теперь, по мнению представителя курдской автономии в Сирии Ферхада Шами, Вашингтон может снова лишить поддержки курдов и их вооруженные формирования. По сведениям Financial Times, американская сторона безуспешно пыталась отговорить Турцию от атак на подконтрольные курдам районы. Протурецкие повстанцы в Сирии, захватив власть в республике, 9 декабря захватили занятый до того курдами арабский город Манбидж на севере страны, 11 декабря — населенный арабами Дейр-эз-Зор на востоке.

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Фото:Antonio Pedro Santos / EPA / ТАСС

В конце октября 2024 года сирийские повстанцы начали наступление в Сирии. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск и свергли президента Башара Асада. Он бежал из страны и вместе с семьей получил убежище в России.

К власти в Сирии пришла исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России).

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция Сирия сирийские курды
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Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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