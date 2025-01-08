Глава МИД Турции Фидан не исключил военную операцию против курдов в Сирии

В МИД Турции не исключили военную операцию против курдов в Сирии

Турция будет вынуждена провести военную операцию на территории Сирии против действующих в стране курдских вооруженных формирований в случае невыполнения выдвинутых условий, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Türk.

«Если то, что ожидается в отношении террористической организации YPG (Yekîneyên Parastina Gel — «Рабочая партия Курдистана». — РБК), не будет сделано, будет сделано то, что необходимо. Необходимое — это военная операция», — сказал глава министерства.

Среди требований он назвал вывод с территории Сирии иностранных террористов, а оставшиеся члены движения должны «сложить оружие и работать с новой администрацией».

Турция рассматривает курдскую автономию в качестве террористической организации. Анкара опасается, что самоуправление курдов в Сирии может усилить сепаратистское движение курдов на турецкой территории. «Турция не может допустить, чтобы ответвление группировки, с которой она боролась 40 лет, стало доминирующей властью» в Сирии, курдские формирования «не представляют военной угрозы для Турции, но их успех будет означать поражение для Турции», объяснял аналитик Месут Йеген из аналитического центра Reform Institute, базирующегося в Стамбуле.

Ранее, 6 января, президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал предпринять «необходимые шаги» в случае возникновения риска распада Сирии.

В конце октября 2024 года сирийские повстанцы начали наступление в Сирии. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск и свергли президента Башара Асада. Он бежал из страны и вместе с семьей получил убежище в России.

К власти в Сирии пришла исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России).