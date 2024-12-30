США выделили Украине пакет помощи со снарядами для HIMARS и систем ПВО

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Соединенные Штаты поставят на Украину оружия на $1,25 млрд в рамках военной помощи, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

В сообщении Госдепартамента говорится, что в новый пакет помощи войдут:

боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (с-UAS);

снаряды для систем ПВО;

снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, Tow и AT-4;

снаряды класса «воздух — земля»;

боеприпасы для оружия и осколочные гранаты;

оборудование и боеприпасы для подрыва;

средства связи, программное обеспечение, одежда и средства индивидуальной защиты.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд в качестве военной помощи. Около половины от этой суммы ($1,22 млрд) выделят в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Инициатива USAI предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями на бюджетные ассигнования, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из своих запасов. Это означает, что доставка техники на поле боя может занять месяцы или годы, отмечал Reuters.

Москва осуждает военную помощь Украине. Россия подчеркивает, что это затянет конфликт и не изменит его исхода.