Axios узнал, что шейх ОАЭ предложил Израилю попросить денег у Зеленского

Президент ОАЭ в ответ на просьбу премьера Израиля о выплатах для палестинцев с Западного берега реки Иордан предложил ему обратиться за деньгами к Зеленскому. Палестинцы потеряли возможность работать в Израиле после начала войны

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян отказал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в просьбе о выплате пособий палестинцам с Западного берега реки Иордан, которым после нападения ХАМАС на Израиль запретили въезд в еврейское государство, сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Попросите денег у [президента Украины Владимира] Зеленского», — так сказал Нетаньяху ибн Заид, рассказали собеседники портала. По их словам, шейх в широком плане был готов содействовать решению проблем палестинцев, но идея Израиля о выплатах им его ошеломила. Просьбу обратиться к Зеленскому он обосновал тем, что Украина получает много денег от других стран.

Один из источников пояснил, что арабские государства не намерены тратиться на восстановление и решение других проблем в связи с конфликтом, начавшимся три месяца назад.

Axios отмечает, что из-за запрета на въезд в Израиль более 100 тыс. палестинцев с Западного берега потеряли возможность приезжать туда на работу. Как пишет портал, Минобороны Израиля предлагало разрешить въезд некоторым палестинским рабочим, но против этого выступил министр финансов Бецалель Смотрич, который известен националистическими взглядами. Он, к примеру, еще в начале года призывал уничтожить палестинский город Хувара на Западном берегу после того, как там убили двоих израильтян.

Западный берег реки Иордан контролирует не ХАМАС, как сектор Газа, а Организации освобождения Палестины (ООП). Ее лидер — Махмуд Аббас является президентом Палестины. Столица этой территории — город Рамалла.

В отличие от сектора Газа, по Западному берегу Израиль не наносит удары, однако там израильская армия проводила рейды и штурмы. В регионе с начала войны Израиля и ХАМАС погибли более 230 человек, еще не менее 3 тыс. были арестованы (данные на конец ноября).

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ООН в ноябре прошлого года предупреждала о риске роста бедности на палестинских территориях. По итогам первого месяца с начала эскалации за чертой бедности оказалась треть населения сектора Газа и территорий на Западном берегу реки Иордан (31,9%). До начала конфликта в таких условиях жили 26,7% местных жителей, указывали в организации.