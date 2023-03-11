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США одобрили визу министру, призывавшему уничтожить палестинский город

Axios: США дали визу израильскому министру, призывавшему уничтожить город в Палестине
Бецалель Смотрич
Бецалель Смотрич (Фото: Gil Cohen-Magen / Reuters)

Госдепартамент США одобрил выдачу визы министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу, призывавшему уничтожить палестинский город Хувара. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на пресс-службу Смотрича и близкий к ситуации источник.

По информации портала, министру одобрили дипломатическую визу перед его визитом в Вашингтон, который должен состояться на следующей неделе. Смотрич должен будет присутствовать на конференции, организованной финансовой компанией Israel Bonds.

В конце февраля двое израильтян были убиты палестинским террористом в городе Хувара. После инцидента Смотрич заявил, что Израиль должен «стереть с лица земли» этот палестинский город. Госдепартамент осудил это высказывание, назвав его «безответственным и отвратительным». Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс добавил, что администрация президента Джо Байдена определила слова Смотрича как «подстрекательство к насилию».

Министр сказал в своем Twitter, что не хотел призывать причинять вред невинным гражданам. «Люди иногда используют резкие слова, значение которых не имеют в виду, чтобы передать смысл», — отметил Смотрич. Он пояснил, что не имел в виду уничтожение Хувары, а призывал «целенаправленно действовать против террористов и их сторонников и взимать с них высокую плату, чтобы восстановить безопасность».

Как уточняет Axios, администрация Байдена четко дала понять, что чиновники США встречаться со Смотричем не будут.

Теги
Израиль Палестина США виза
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