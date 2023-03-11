США одобрили визу министру, призывавшему уничтожить палестинский город
Госдепартамент США одобрил выдачу визы министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу, призывавшему уничтожить палестинский город Хувара. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на пресс-службу Смотрича и близкий к ситуации источник.
По информации портала, министру одобрили дипломатическую визу перед его визитом в Вашингтон, который должен состояться на следующей неделе. Смотрич должен будет присутствовать на конференции, организованной финансовой компанией Israel Bonds.
В конце февраля двое израильтян были убиты палестинским террористом в городе Хувара. После инцидента Смотрич заявил, что Израиль должен «стереть с лица земли» этот палестинский город. Госдепартамент осудил это высказывание, назвав его «безответственным и отвратительным». Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс добавил, что администрация президента Джо Байдена определила слова Смотрича как «подстрекательство к насилию».
Министр сказал в своем Twitter, что не хотел призывать причинять вред невинным гражданам. «Люди иногда используют резкие слова, значение которых не имеют в виду, чтобы передать смысл», — отметил Смотрич. Он пояснил, что не имел в виду уничтожение Хувары, а призывал «целенаправленно действовать против террористов и их сторонников и взимать с них высокую плату, чтобы восстановить безопасность».
Как уточняет Axios, администрация Байдена четко дала понять, что чиновники США встречаться со Смотричем не будут.