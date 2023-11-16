По делу Merlion задержали нескольких сотрудников ФСБ

Сотрудники одного из подразделений ФСБ были задержаны по делу, связанному с компанией Merlion. В кабинетах силовиков прошли обыски. Их подозревают в вымогательстве 5 млрд руб.

Фото: Владислав Шатило / РБК

По делу, связанному с компанией Merlion, были задержаны несколько сотрудников одного из управлений ФСБ, курировавших деятельность правоохранительных органов. Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с ходом расследования.

По версии следствия, они вымогали 5 млрд руб. у руководства компании Merlion за завершение следствия, сообщил источник. Он также отметил, что силовиков задержали еще на прошлой неделе вместе с экс-начальником СУ СКР по Северо-Западному округу столицы Сергеем Ромодановским, следователем того же управления Андреем Жерютиным, а также начальником Хорошевского следственного отдела (входит в то же СУ) Рустамом Юсуповым. Известно об этом стало только сейчас.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России с просьбой подтвердить данную информацию.

В пятницу, 10 ноября, Басманный суд арестовал задержанных сотрудников СК по обвинению в совершении целого ряда преступлений, в том числе в организации преступного сообщества с использованием служебного положения или участии в нем (ст. 210 УК), а также в получении взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК).

Ранее РБК сообщал, что сын бывшего главы ФМС генерала Константина Ромодановского Сергей и Юсупов были задержаны при оперативной поддержке ФСБ.

По делу также проходит следователь СУ по СЗАО ГСУ СКР по Москве Алексей Неснов, чьим руководителем был Ромодановский. Он расследовал дело о «покушении» на экс-гендиректора дистрибьютора IT и бытовой техники Merlion Вячеслава Симоненко. Неснов заочно арестован Басманным судом и объявлен в международный розыск.

По обвинению в организации покушения на Симоненко в октябре 2020 года силовики задержали троих совладельцев компании Merlion — Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова. Также был задержан бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин.

В октябре 2021 года Басманный суд отказался продлевать арест для Карчева, Мангутова и Абрамова, их выпустили из СИЗО. Спустя год — в феврале 2022-го — Симоненко сам был задержан по обвинению в фальсификации доказательств и даче ложных показаний.

В 2023 году Следственный комитет сообщал, что против владельцев Merlion действовало криминальное сообщество, которое организовали бизнесмен Виталий Качур с сыном Кириллом, бывшим следователем. Другими участниками преступного сообщества были Неснов, Симоненко, старший инспектор 8-го отдела управления кадров СК Александр Киреев и «иные лица».