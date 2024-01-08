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Военная операция на Украине ,  
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Пасечник сообщил о «внештатном сходе боеприпаса» с самолета ВКС

Пасечник: над Рубежном произошел внештатный сход боеприпаса с самолета ВКС
Сюжет
Военная операция на Украине
«Внештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250» с самолета российских ВКС произошел над городом Рубежное в ЛНР. По словам Пасечника, пострадавших нет, жителей соседних домов эвакуировали
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Над городом Рубежное в ЛНР произошел «внештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250» с самолета Воздушно-космических сил России, сообщил в Telegram глава региона Леонид Пасечник.

Пострадавших, по словам губернатора, нет, жителей ближайших домов оперативно эвакуировали.

«Всем предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находится пять человек, включая двоих детей», — написал Пасечник. Остальные жители решили остаться у родственников, уточнил он.

На место, куда упал снаряд, прибыли сотрудники МВД, МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса, пояснил губернатор.

ФАБ-250 — это советская авиабомба весом 250 кг с фугасной боеголовкой. Имеет множество модификаций, старейшие из которых были разработаны в 1930-х годах и приняты на вооружение в 1940-х.

Минобороны сообщило о «нештатном сходе боеприпаса» в Воронежской области
Политика
Фото:Google Maps

Рубежное расположено к северо-западу от Северодонецка. Населенный пункт фактически примыкает к городу, их разделяет село Воеводовка.

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Неделю назад российское Минобороны сообщило о «нештатном сходе авиационного боеприпаса» в Воронежской области. Это произошло 2 января, когда самолет Воздушно-космических сил пролетал над селом Петропавловка.

В селе на время пропали тепло, свет и газ. Губернатор Воронежской области Александр Гусев писал об ущербе семи домовладениям, пострадали четыре человека. Глава региона поручил правительству «в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья».

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ЛНР боеприпасы
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