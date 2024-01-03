Воронежский губернатор сообщил о 4 пострадавших из-за схода боеприпаса
В результате «нештатного схода боеприпаса» в Воронежской области 2 января были легко ранены 4 человека. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«К счастью, погибших нет. За медицинской помощью с лёгкими повреждениями обратились четыре человека. ФАП работает каждый день, туда обращаются люди, в том числе за консультацией к психологу», — написал он.
О сходе боеприпаса Минобороны сообщило накануне, 2 января. Это произошло во время полета самолета Воздушно-космических сил над селом Петропавловка в Воронежской области. Были повреждены шесть частных строений. Обстоятельства случившегося расследуются, добавили в ведомстве.
Губернатор уточнил, что власти приняли решение «заново построить девять домов». «Возведем равные по площади здания, но главное — сделаем все оперативно и качественно», — добавил он.
Также власти побещали:
- компенсировать стоимость пострадавших автомобилей (есть данные о 5 поврежденных легковых машинах и тракторе);
- отстроить разрушенные хозяйственные постройки;
- запустить в дома с частичными или минимальными разрушениями аварийно-восстановительные бригады.
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