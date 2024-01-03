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Воронежский губернатор сообщил о 4 пострадавших из-за схода боеприпаса

Губернатор Гусев: из-за нештатного схода боеприпаса пострадали 4 человека
С самолета ВКС России 2 января нештатно сошел боеприпас. Утром 3 января стало известно, что из-за этого легко пострадали 4 человека, сообщил губернатор региона.
Петропавловка
Петропавловка (Фото: gusev_36 / Telegram)

В результате «нештатного схода боеприпаса» в Воронежской области 2 января были легко ранены 4 человека. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«К счастью, погибших нет. За медицинской помощью с лёгкими повреждениями обратились четыре человека. ФАП работает каждый день, туда обращаются люди, в том числе за консультацией к психологу», — написал он.

Минобороны сообщило о «нештатном сходе боеприпаса» в Воронежской области
Политика
Фото:Google Maps

О сходе боеприпаса Минобороны сообщило накануне, 2 января. Это произошло во время полета самолета Воздушно-космических сил над селом Петропавловка в Воронежской области. Были повреждены шесть частных строений. Обстоятельства случившегося расследуются, добавили в ведомстве.

Губернатор уточнил, что власти приняли решение «заново построить девять домов». «Возведем равные по площади здания, но главное — сделаем все оперативно и качественно», — добавил он.

Также власти побещали:

  • компенсировать стоимость пострадавших автомобилей (есть данные о 5 поврежденных легковых машинах и тракторе);
  • отстроить разрушенные хозяйственные постройки;
  • запустить в дома с частичными или минимальными разрушениями аварийно-восстановительные бригады.

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Теги
Воронежская область Александр Гусев Минобороны боеприпасы
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