В Совфеде оценили идею Медведева запретить въезд «врагам общества»

Дмитрий Медведев призвал признать уехавших из России «врагами государства» и запретить им возвращение на родину. Юристы сомневаются, что такое возможно без изменения Конституции

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Понятие «уехавшие» и возможность запрета на обратный въезд в Россию граждан страны отсутствуют в законодательстве, однако парламент может рассмотреть такие инициативы, если они будут внесены. Об этом заявил РБК заместитель председателя комитета по конституционному законодательство и госстроительству Александр Башкин.

По его словам, предложения об ограничении въезда для граждан, выехавших из страны нуждаются в законодательном подтверждении, поскольку современное правовое поле не содержит такого понятия как «уехавшие». Сейчас в законодательстве есть лишь такие понятия, как резидент и нерезидент, напомнил сенатор.

«Что касается [ввода в правовое поле] каких-то терминов («враг общества») или ввода «покаяний» — это также требует законодательного регулирования. Если такие предложения будут внесены, Дума и Совет Федерации будут их обсуждать», — говорит он.

При этом сенатор отмечает, что «при всем разнообразии моральных оценок, в первую очередь негативных, которые в основном разделяет российское общество» сейчас по российскому законодательству, если отъезд из страны «не сопровождался действиями, направленными против интересов российского общества», то квалифицировать его как правонарушений нельзя.

«Я уверен, что с учетом разных мнений, высказываемых и политиками, и журналистами, и представителями общественных организаций, и просто гражданами, общее решение будет принято и на этом решении будут основаны изменения в законодательстве... Но в любом случае мы, принимая те или иные законодательные решения, должны думать о том, чтобы не сжигать мосты между теми гражданами, которые уехали, чтобы они могли вернуться. При том, что мы осуждаем тот факт, что они уехали, но мы все же не должны захлопывать дверь перед теми, кто решил вернуться домой, жить в своем окружении, в привычном мире, работать на благо общества», — говорит Башкин.

Однако, отмечает он, определенные ограничения, например, налоговые, для тех, кто работает из-за рубежа на российские компании, должны существовать. «Если человек работает в каком-то российском учреждении, предприятии, и живет при этом на территории Российской Федерации, то естественно в основном все заработанное он тратит на территории России. Если человек получает доход на территории России, а, будучи «уехавшим», тратит абсолютно все эти деньги на территории другого государства, то это является одной из форм вывоза капитала. И любая страна с любым общественным строем всегда положительно относится к ввозу капитала и крайне отрицательно — к оттоку капитала», — констатирует он.

Юрист, старший преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский в разговоре с РБК отметил, что право на свободный въезд и выезд в Россию закреплен за гражданами в 27-й статье Конституции.

Статья 27 Конституции Российской Федерации 1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.

«С точки зрения правовой это находится в главе 2 «Основы конституционного строя», которую нельзя поменять вообще никак, не сменив всю конституцию», — отмечает юрист.

В соответствии со статьей 135-й Конституции, положения глав 1, 2 и 9 основного закона не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Для их пересмотра требуется созыв Конституционного собрания, которое должно будет разработать проект новой Конституции.

Семеновский указывает, что это не исключает того, то гражданин может быть задержан на границе при наличии подозрений в совершении преступления или правонарушений.

Партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин также указывает на то, что для введения запрета на возвращения для уехавших «без покаяния» необходима смена Конституции. «В Конституции сказано, что каждый гражданин может беспрепятственно возвращаться на территорию России. Так что придется менять Конституцию. После изменения Конституции придется менять соответствующее законодательство, только так», — говорит он.

Заместитель председателя совбеза Дмитрий Медведев 28 декабря в телеграм-канале заявил, что уехавших за границу противников власти, призывающих к поражению России, необходимо считать «врагами общества» независимо от «юридической квалификации их деяний». Он предлагает распространить статус «врагов общества» на всех уехавших, даже если в отношении них не были возбуждены уголовные или административные дела. «Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях только через амнистию или помилование», — считает Медведев.

«Сейчас в целом достаточно эмоциональный момент, и, конечно, многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич», — прокомментировал заявление зампреда Совбеза пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.