Минобороны России обвинило Украину в фальсификации расстрелов и пыток

В Минобороны заявили, что украинские спецслужбы в канун Рождества эксгумировали тела умерших в Харьковской области для фальсификации доказательств расстрелов и пыток

Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Спецслужбы Украины подготовили новую «масштабную антироссийскую провокацию» с целью обвинить российских военнослужащих в совершении военных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, опубликовавшая заявление Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

В заявлении сообщается, что спецслужбы Украины вскрыли могилы на кладбищах населенных пунктов Харьковской области, находившихся в феврале—сентябре прошлого года под контролем российских войск, и планируют выдать извлеченные из могил тела умерших своей смертью граждан за жертв «пыток» и «расстрелов» мирного населения российскими военнослужащими.

«После эксгумации тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные «ямы» на окраинах указанных поселений для создания фальшивой «доказательной базы», — говорится в заявлении.

В Минобороны заявили, что такими действиями украинские власти пытаются удержать внимание западной аудитории «на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя» и добиться продолжения поддержки со стороны стран Запада.

Осенью 2022 года власти Украины уже заявляли об обнаружении на территориях Харьковской области, которые были подконтрольны российским военным, массовых захоронений. По словам президента Украины Владимира Зеленского, одно из массовых захоронений было обнаружено под Изюмом, в могилах были найдено более 400 тел, в том числе со следами пыток.

Представитель президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о преступлениях российских военных в Харьковской области враньем.