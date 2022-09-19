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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал враньем обвинения Киева в преступлениях в Изюме

Киев заявил, что на территориях, которые были подконтрольны российским военным в Харьковской области, нашли массовые захоронения, и обвинил военных России. «Это тот же сценарий, что в Буче. Это вранье», — прокомментировал Песков
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Представитель президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения о преступлениях российских военных в Харьковской области, которые ранее сделал Киев, являются враньем.

«Это тот же сценарий, что в Буче. Все развивается по одному сценарию. Это вранье», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»). Он заявил, что Москва намеревается «отстаивать правду во всей этой истории».

Об обнаружении массовых захоронений на территориях Харьковской области, которые были подконтрольны российским военным, сообщали украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский. По его словам, одно из массовых захоронений было обнаружено под Изюмом, в могилах были найдены более 400 тел. Зеленский заявил, что на телах были следы пыток, также были погибшие в результате обстрелов. Президент посетил город 14 сентября.

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Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что правоохранители открыли 204 уголовных производства по фактам обнаружения массовых захоронений, а также мест, которые он обозначил как «пыточные».

ООН пообещала направить свою миссию и постараться выяснить причину гибели людей, обнаруженных в захоронениях. Виновные в «зверствах» в Изюме понесут ответственность за свои действия, написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял в пятницу, что, обвиняя российских военных в преступлениях в Харьковской области, Киев пытается «повторить сценарий Бучи». По его словам, таким образом украинские власти организуют провокацию.

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил ТАСС, что в местах захоронений могут находиться «брошенные солдаты ВСУ». «Это классическая провокация — формат, который Запад использовал еще со времен Югославии», — сказал он, предположив, что речь может идти о жертвах украинских властей и силовиков.

Кадры из украинского города Буча появились в начале апреля, их публиковали СМИ. На снимках и видео были видны трупы людей, лежащие на улицах города, у некоторых были связаны руки. Киев обвинил в массовых убийствах российских военных, которые перед этим удерживали город.

Минобороны заявило, что распространение этих материалов является провокацией и что российские военные не причастны к убийствам мирных жителей. В министерстве также утверждали, что они покинули город в конце марта. Российский МИД называл произошедшее в Буче инсценировкой.

Президент Владимир Путин заявлял, что сообщения о гибели мирных жителей в Буче сравнимы с фейками о применении сирийскими военными химического оружия.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Харьковская область Буча Дмитрий Песков массовое захоронение военные преступления Украина Изюм
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