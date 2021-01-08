Трамп потребовал уважать голоса 75 млн своих сторонников

По мнению 45-го президента США, голоса его сторонников будут иметь гигантское влияние еще долгое время

Дональд Трамп (Фото: Brian Blanco / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержавшие его американцы не должны подвергаться неуважительному или несправедливому обращению в любой форме. По его словам, их голоса будут иметь гигантский вес в будущем. Об этом президент США написал в своем Twitter.

«Голоса 75 млн лучших патриотов Америки, которые проголосовали за меня, за «Америку прежде всего» и за «Сделаем Америку снова великой», будут иметь гигантский вес на долгое время. Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме!» — написал Трамп.

Ранее Трамп осудил насилие во время протестов его сторонников на Капитолийском холме и штурма здания конгресса. Он пообещал, что те, кто нарушил закон во время митинга, ответят за это. Президент также заявил, что прибегнувшие к насилию в тот день не являются представителями США.



«Мы только что прошли через интенсивные выборы, эмоции кипят, но сейчас страсти должны улечься, а спокойствие восстановиться», — заявил президент. Трамп пообещал, что сфокусируется на законной и мирной передаче власти новой администрации. Он заверил, что инаугурация Байдена состоится, как и было запланировано, 20 января.

Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин заявил, что власти будут рассматривать действия всех лиц, причастных к инциденту в Капитолии, а не только тех, которые ворвались в здание. «Мы рассмотрим действия каждого причастного и все уголовные обвинения», — заявил он.



Шервину также задали вопрос, будут ли проверяться конкретно высказывания Трампа. Накануне протестов во время митинга в Джорджии он заявил, что, если демократы займут сенат и Белый дом, «мы будем бороться с ними изо всех сил, драться, как в аду». «Мы проверяем действия всех причастных и каждого, кто сыграл свою роль: если доказательства будут свидетельствовать о преступлении, им предъявят обвинения», — еще раз подчеркнул Шервин.



И.о. прокурора также сообщил, что по итогам расследования участникам беспорядков могут быть предъявлены «все обвинения», включая сговор и мятеж.