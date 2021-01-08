Маск объяснил штурм Капитолия отменой Burning Man

Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание конгресса из-за того, что проходящий с 1986 года фестиваль Burning Man был отменен из-за пандемии, написал в своем Twitter предприниматель Илон Маск

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Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал шуточный твит с объяснением причины штурма здания конгресса США сторонниками президента Дональда Трампа.

По его словам, это произошло из-за отмены Burning Man, которое ежегодно с 1986 года проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. В 2020 году фестиваль впервые в его истории отменили из-за эпидемии коронавируса.

«Вот что случается, если отменяешь Burning Man», — написал Маск на фоне фотографии, на которой человек в одежде шамана с рогами позирует в зале заседаний конгресса.

Участниками последнего фестиваля в 2019 году были, по словам организаторов, около 80 тыс. человек.