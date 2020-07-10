Байден преклонил колено в знак солидарности с протестующими в США

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден встал на одно колено в знак солидарности с протестующими против расизма во время визита в город Скрантон (штат Пенсильвания). Кадры опубликовала журналистка Мадлен Ривера в Twitter.

На записи видно, как Байден несколько секунд стоит, преклонив колено, в окружении журналистов, охранников и фотографов. Несколько человек перед ним также встали на колени.

Протесты участников движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») в США и во всем мире начались после смерти в результате жесткого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). В знак солидарности с протестующими ранее преклоняли колено многие знаменитости и политики, в том числе, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.