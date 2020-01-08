США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Запрет касается граждансикх самолетов и распространяется также на полеты над водами Персидского и Оманского заливов

Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами. Об этом говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA, Federal Aviation Administration) в Twitter.

В сообщении регулятора отмечается, что ведомство следит за ситуацией на Ближнем Востоке.

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