Политика , 08 янв, 06:32
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США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком
Запрет касается граждансикх самолетов и распространяется также на полеты над водами Персидского и Оманского заливов
Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами. Об этом говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA, Federal Aviation Administration) в Twitter.
В сообщении регулятора отмечается, что ведомство следит за ситуацией на Ближнем Востоке.
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