СМИ сообщили о второй волне ударов КСИР по базе США в Ираке

СМИ сообщили о второй волне ударов КСИР по базе США в Ираке

Корпус стражей исламской революции начал второю волну ракетных ударов по американской военной базе в Ираке, сообщает агентство Tasnim.

О повторном обстреле авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака также пишет телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

Как сообщил источник CNN, в ходе первой атаки, которая произошла в ночь на 8 января, по авиабазе, на которой размещены американские военные, попали 13 ракет. Эти снаряды были выпущены с дальности около 6 миль (10 км).

Собеседник телеканала заявил, что данных о жертвах среди американских военных нет. Пострадавшие есть среди иракцев, сообщил источник CNN в службах безопасности Ирака.

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