Президент Чехии не исключил, что НАТО придется сбивать дроны над Европой

У НАТО есть веские основания для более жесткого сопротивления, «наступит момент», когда придется «сбивать российские самолеты или дроны», считает Павел. Путин заявлял, что у России нет дронов, «которые долетают до Лиссабона»

Петр Павел (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

У НАТО есть веские основания оказать гораздо более жесткое сопротивление России в ответ на «нарушения воздушного пространства» стран альянса беспилотниками и военными самолетами, чем оно делало до сих пор, заявил президент Чехии Петр Павел. Такое мнение он высказал The Sunday Times. Павел — бывший глава военного комитета НАТО.

«Я думаю, что, если эти нарушения продолжатся, наступит момент, когда нам придется применить более жесткие меры, включая потенциальное сбивание российского самолета или беспилотника», — сказал он газете.

Говоря об инцидентах с беспилотниками в европейских странах, президент России Владимир Путин заявлял, что у нас нет дронов, «которые долетают до Лиссабона». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы «безосновательными, огульными».

Чешский лидер отметил, что Россия не допустит нарушений своего воздушного пространства. «И мы должны сделать то же самое», — убежден он.

По словам Павела, инциденты с дронами и самолетами преследуют несколько целей. «Одна из них — показать, что Россия способна на это. Другая — проверить нашу систему ПВО. Но это также проверка нашей решимости действовать в целях самообороны», — пояснил он.

Президент считает, что европейцам следует подумать о том, как они смогут самостоятельно вести войну и победить в ней в случае такой необходимости. «Мы никоим образом не должны умалять мощь НАТО и ее сдерживающий эффект», — сказал он. «Но если возникнет ситуация, когда Соединенные Штаты будут заняты в другом месте, например в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у них не хватит воли или ресурсов для поддержки европейских союзников всеми стратегическими средствами, такими как разведка, транспорт, связь, логистика и другие, я думаю, мы, европейцы, должны быть в состоянии сделать это самостоятельно», — уверен он.

Нынешний глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на днях допустил возможность «упреждающего удара» против России в ответ на гибридные атаки. По его мнению, «превентивный удар» можно рассматривать как «оборонительные действия». Однако Драгоне признал, что одна из проблем состоит в том, что страны альянса имеют «гораздо больше ограничений, чем наши оппоненты, из-за этики, из-за права, из-за юрисдикции». «Нам нужно глубоко проанализировать, как достигается сдерживание — через ответные действия, через превентивный удар?» — призвал адмирал.

По данным Politico, страны ЕС на фоне диверсий и инцидентов с БПЛА обдумывают «ответный удар» по России. В частности, речь может идти о наступательных кибероперациях и внезапных военных учениях под руководством НАТО. Как отметил один из собеседников издания, НАТО является оборонительным блоком и с подозрением относится к «наступательным операциям», но «асимметричные ответы — важная часть разговора».

Москва, в свою очередь, считает, что гибридная война Запада против нее «идет полным ходом». Путин говорил, что «все страны НАТО воюют с Россией».