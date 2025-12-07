 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Президент Чехии не исключил, что НАТО придется сбивать дроны над Европой

Президент Чехии Павел не исключил, что НАТО придется сбивать дроны над Европой
Сюжет
Военная операция на Украине
У НАТО есть веские основания для более жесткого сопротивления, «наступит момент», когда придется «сбивать российские самолеты или дроны», считает Павел. Путин заявлял, что у России нет дронов, «которые долетают до Лиссабона»
Петр Павел
Петр Павел (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

У НАТО есть веские основания оказать гораздо более жесткое сопротивление России в ответ на «нарушения воздушного пространства» стран альянса беспилотниками и военными самолетами, чем оно делало до сих пор, заявил президент Чехии Петр Павел. Такое мнение он высказал The Sunday Times. Павел — бывший глава военного комитета НАТО.

«Я думаю, что, если эти нарушения продолжатся, наступит момент, когда нам придется применить более жесткие меры, включая потенциальное сбивание российского самолета или беспилотника», — сказал он газете.

Говоря об инцидентах с беспилотниками в европейских странах, президент России Владимир Путин заявлял, что у нас нет дронов, «которые долетают до Лиссабона». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы «безосновательными, огульными».

Чешский лидер отметил, что Россия не допустит нарушений своего воздушного пространства. «И мы должны сделать то же самое», — убежден он.

Туск заявил об «общих врагах» США и Европы
Политика
Дональд Туск

По словам Павела, инциденты с дронами и самолетами преследуют несколько целей. «Одна из них — показать, что Россия способна на это. Другая — проверить нашу систему ПВО. Но это также проверка нашей решимости действовать в целях самообороны», — пояснил он.

Президент считает, что европейцам следует подумать о том, как они смогут самостоятельно вести войну и победить в ней в случае такой необходимости. «Мы никоим образом не должны умалять мощь НАТО и ее сдерживающий эффект», — сказал он. «Но если возникнет ситуация, когда Соединенные Штаты будут заняты в другом месте, например в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у них не хватит воли или ресурсов для поддержки европейских союзников всеми стратегическими средствами, такими как разведка, транспорт, связь, логистика и другие, я думаю, мы, европейцы, должны быть в состоянии сделать это самостоятельно», — уверен он.

Нынешний глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на днях допустил возможность «упреждающего удара» против России в ответ на гибридные атаки. По его мнению, «превентивный удар» можно рассматривать как «оборонительные действия». Однако Драгоне признал, что одна из проблем состоит в том, что страны альянса имеют «гораздо больше ограничений, чем наши оппоненты, из-за этики, из-за права, из-за юрисдикции». «Нам нужно глубоко проанализировать, как достигается сдерживание — через ответные действия, через превентивный удар?» — призвал адмирал.

По данным Politico, страны ЕС на фоне диверсий и инцидентов с БПЛА обдумывают «ответный удар» по России. В частности, речь может идти о наступательных кибероперациях и внезапных военных учениях под руководством НАТО. Как отметил один из собеседников издания, НАТО является оборонительным блоком и с подозрением относится к «наступательным операциям», но «асимметричные ответы — важная часть разговора».

Москва, в свою очередь, считает, что гибридная война Запада против нее «идет полным ходом». Путин говорил, что «все страны НАТО воюют с Россией».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Петр Павел Чехия беспилотники Самолеты НАТО Россия Европа
Материалы по теме
NYT рассказала о Европе «на перепутье» из-за новой стратегии Трампа
Политика
Посол США при НАТО назвал «очень низким» риск нападения России
Политика
Командующий армией Чехии описал, в каком случае «НАТО придет конец»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 17:14 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 17:14
Президент Израиля ответил на просьбу Трампа помиловать Нетаньяху Политика, 17:31
Гонщик McLaren Ландо Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1» Спорт, 17:30
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Как внедрение ПАК влияет на IТ-инфраструктуру банков Отрасли, 17:22
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
На Украине сообщили о повреждении плотины Печенежского водохранилища Общество, 17:08
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 17:05
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Умер фотограф Мартин Парр, снявший открытие первого McDonald's в Москве Общество, 17:01
Главный тренер махачкалинского «Динамо» подал в отставку после проигрыша Спорт, 16:55
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Новая Третьяковка возобновила работу Общество, 16:55
Как меняется автомобильный рынок России Отрасли, 16:52
Почему бизнес выбирает агентские схемы для международных платежей Радио, 16:46
Титан и «король титана»: чем вошел в историю Фрэнк Гери Стиль, 16:42