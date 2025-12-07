 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Кремле увидели «позитивный шаг» в отношениях России и США

Песков назвал позитивным шагом исключение России из числа «прямых угроз» США

Москва считает позитивным изменением новую стратегию нацбезопасности США, в которой в отличие от предыдущих Россия не названа «противником» Соединенных Штатов. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем это позитивным шагом», — сказал он.

Ранее в декабре США обновили Стратегию национальной безопасности — впервые за второй президентский срок Дональда Трампа. 33-страничный документ был опубликован на сайте Белого дома.

В документе говорится в том числе о необхходимости восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и «предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны». В Вашингтоне отмечают, что урегулирование отношений России и Европы потребует «значительного дипломатического участия» США.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дмитрий Песков Кремль США
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 06:23 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 06:23
Телеканал «Москва 24» уволил сотрудницу за слова о рейсе Москва — Пхукет Общество, 06:37
Хегсет заявил, что США не пытаются изменить статус-кво по Тайваню Политика, 06:22
NYT узнала, как партия Трампа в гольф положила конец делу по концертам Политика, 05:53
Трамп вручил награды Сильвестру Сталлоне и группе Kiss Общество, 05:34
В Кремле увидели «позитивный шаг» в отношениях России и США Политика, 05:30
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
Еще в трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты Политика, 05:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Келлог заявил, что США не будут отправлять военных на Украину Политика, 04:40
Келлог назвал два вопроса, которые нужно решить для подвижек по Украине Политика, 04:21
Как россияне в два раза сократили суммы валюты на вкладах. Инфографика Финансы, 03:59
На прямую линию с Путиным поступило более 255 тыс. обращений Общество, 03:57
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Макрон рассказал о разговоре с Зеленским Политика, 03:35
Число ограничивших полеты российских аэропортов возросло до пяти Политика, 03:22