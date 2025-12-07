В Кремле увидели «позитивный шаг» в отношениях России и США

Москва считает позитивным изменением новую стратегию нацбезопасности США, в которой в отличие от предыдущих Россия не названа «противником» Соединенных Штатов. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем это позитивным шагом», — сказал он.

Ранее в декабре США обновили Стратегию национальной безопасности — впервые за второй президентский срок Дональда Трампа. 33-страничный документ был опубликован на сайте Белого дома.

В документе говорится в том числе о необхходимости восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и «предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны». В Вашингтоне отмечают, что урегулирование отношений России и Европы потребует «значительного дипломатического участия» США.

