В Кремле увидели «позитивный шаг» в отношениях России и США
Москва считает позитивным изменением новую стратегию нацбезопасности США, в которой в отличие от предыдущих Россия не названа «противником» Соединенных Штатов. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы считаем это позитивным шагом», — сказал он.
Ранее в декабре США обновили Стратегию национальной безопасности — впервые за второй президентский срок Дональда Трампа. 33-страничный документ был опубликован на сайте Белого дома.
В документе говорится в том числе о необхходимости восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и «предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны». В Вашингтоне отмечают, что урегулирование отношений России и Европы потребует «значительного дипломатического участия» США.
Материал дополняется
