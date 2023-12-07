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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский ввел санкции против командира «Ахмата» и бывшего полпреда Чечни

Зеленский ввел санкции против командира «Ахмата» Алаудинова
Сюжет
Военная операция на Украине
Помимо Алаудинова под санкциями также оказался бывший полпред Чечни на Украине Цицулаев — он был фигурантом уголовного дела, адвокат сообщал о его планах участвовать в боевых действиях на Украине
Апти Алаудинов
Апти Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводятся санкции против 185 граждан, большинство из которых россияне, и 181 юридического лица. Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.

Среди попавших под ограничения — командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов и бывший полпред Чечни на Украине Рамзан Цицулаев. Последний был фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, о похищении человека в составе ОПГ, вымогательстве, взятке и применении насилия в отношении двух сотрудников полиции. В прошлом году некоторые его сообщники получили реальные сроки, а Цицулаев был объявлен в розыск. Его защита сообщала, что бывший полпред собирается участвовать в спецоперации.

В числе компаний, попавших под ограничения: АО «Диполь технологии» (выпускает оборудование для производства электроники), ООО «Петрокоммерц» (средства для производства печатных плат), ООО «Соллерс Алабуга» (выпуск автомобилей), ООО «Курсксахарпром» и др.

Санкции подразумевают блокировку активов, ограничения торговых операций и т.д.

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Украина регулярно вводит новые санкции против россиян и отечественных компаний. Например, в июне прошлого года под ограничения попали Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и др.; в апреле этого года — партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и Центральная избирательная комиссия

Путин называл антироссийские санкции безумными и бездумными.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Апты Алаудинов Владимир Зеленский санкции Украина
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