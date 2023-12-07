 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Кремль раскрыл 10 областей, в которых решили сотрудничать с Эр-Риядом

Кремль: Путин и Мухаммед бен Салман договорились сотрудничать в 10 областях
Путин и наследный принц Мухаммед бен Салман по итогам визита российского президента в Саудовскую Аравию договорились о сотрудничестве в 10 областях, включая энергетику, судебную систему, туризм и СМИ
Владимир Путин и&nbsp;Мухаммед бен Салман
Владимир Путин и Мухаммед бен Салман (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман по итогам личной встречи, которая состоялась накануне в ближневосточном государстве, договорились о сотрудничестве в 10 областях, следует из сообщения на сайте Кремля.

Отношение между странами Кремль назвал «выдающимися», отметив, что в ходе встречи лидеры рассмотрели исторические и стратегические отношения, а также пути их развития во всех сферах.

«В экономической, торговой и инвестиционной сферах обе стороны высоко оценили увеличение объема торговли, поскольку объем двусторонней торговли в 2022 году вырос на 46% по сравнению с 2021 годом. Они отметили расширение общих экономических интересов двух стран, подтвердили свое намерение продолжать совместную работу по расширению и диверсификации взаимной торговли», — говорится в сообщении.

Также Путин и Мухаммед бен Салман подчеркнули свое стремление продолжать работу по увеличению взаимных и совместных инвестиций и договорились о сотрудничестве в 10 областях:

  • Нефть и газ, включая закупки, поставки и стандартизацию оборудования в области нефти и газа, услуги по исследованиям и разработкам в области нефти, газа и нефтехимии, оценка использования современных технологий в этой области между компаниями двух стран, а также мирное использование ядерной энергии, электричество и возобновляемые источники энергии, развитие проектов и технологий в этой области.
  • Геонаука и обмен знаниями, способствующие повышению геотехнического потенциала путем проведения геологических, горных и экологических исследований, а также получению выгоды от инвестиционных возможностей в секторах, на которые направлена Национальная промышленная стратегия королевства, включая фармацевтическую промышленность и медицинское оборудование.
  • Окружающая среда, включая водные ресурсы, сельское хозяйство и продовольственную безопасность.
  • Коммуникации и технологии, а также цифровая экономика, инновации, космос, транспорт и логистика.
  • Судебная система и правосудие, а также начало обсуждения соглашения о сотрудничестве между двумя странами в судебной сфере по гражданским и коммерческим вопросам.
  • Устойчивый туризм и развитие туристического движения между двумя странами.
  • Спорт.
  • Образование и наука.
  • Здравоохранение.
  • СМИ.

Кроме этого стороны обсудили ситуацию с секторе Газа и выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной катастрофой в регионе. «[Они] подчеркнули необходимость прекращения военных операций на палестинских территориях, а также необходимость защиты гражданского населения в соответствии с международным правом и нормами международного гуманитарного права. <...> Стороны подчеркнули, что нет иного способа достижения безопасности и стабильности в Палестине, кроме как путем выполнения международных резолюций, касающихся решения о двух государствах», — сообщает Кремль.

Путин назвал дружескими отношения России и Саудовской Аравии
Политика

Читайте на РБК Pro
«Байденомика»: почему США готовятся повторить экономические ошибки СССР
Почему англоязычные страны страдают от инфляции больше других
В России 28 млн одиночек: что компании могут им предложить
«Спуститесь в зрительный зал»: как сделать рассказ о себе запоминающимся

Путин и Мухаммед бен Салман встречались в дворцовом комплексе короля Саудовской Аравии «Аль-Ямама». Вместе с президентом в королевство прибыла российская делегация, в которую среди прочих вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Тем же днем Путин с той же делегацией посещал ОАЭ, где проводил переговоры с лидером страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Президент назвал «беспрецедентно высоким» уровень отношений между странами, ОАЭ — главным торговым партнером России в арабском мире. Также лидеры собирались обсудить ситуацию в горячих точках — конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС и ситуацию на Украине.

По случаю приезда Путина небо над Абу-Даби раскрасили в цвета российского триколора, главу государства встретили флагами России на улицах, почетным караулом и выстрелами из пушек. Борт президента в этот раз сопровождали российские истребители Су-35С.

Кремль раскрыл 10 областей, в которых решили сотрудничать с Эр-Риядом
Video

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин Мухаммед бен Салман Саудовская Аравия Россия сотрудничество
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Путин назвал дружескими отношения России и Саудовской Аравии
Политика
Саудовский принц назвал Путина особенным гостем
Политика
РФПИ с Саудовской Аравией решили вложить ₽1 трлн в российские проекты
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 100,14 (+1) Инвестиции, 06 дек, 16:33 Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 92,78 (+1,2) Инвестиции, 06 дек, 16:33
Путин сменил посла в Южной Корее Политика, 14:44
Люди хотят iPhone, но не могут себе его позволить. Как на этом заработать Pro, 14:43
Дисплей для слепых зон и мощный мотор: все о новом внедорожнике РБК и Jaecoo, 14:42
Выступление Путина на форуме «Россия зовет». Трансляция Политика, 14:36
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 14:33
Кремль рассказал, что нужно определить после стрельбы в брянской школе Общество, 14:33
FT узнала о просьбе Moody’s к сотрудникам в Китае поработать из дома Политика, 14:28
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Италии показали видео побега Усса Политика, 14:24
Аксаков допустил повышение первого взноса по льготной ипотеке до 30% Экономика, 14:22
Источник кадров и идей: почему бизнесу интересны PR-ивенты в регионах Тренды, 14:22
«Спуститесь в зрительный зал»: как сделать рассказ о себе запоминающимся Pro, 14:22
Займите место моему 3D-персонажу у сцены: какое будущее ждет видеозвонки Тренды, 14:22
Что нужно, чтобы начать продавать на маркетплейсе. Чек-лист РБК и Яндекс Маркет, 14:19
ФСБ задержала белоруса по делу о подрыве поездов на БАМе Политика, 14:12