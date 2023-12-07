Кремль раскрыл 10 областей, в которых решили сотрудничать с Эр-Риядом

Путин и наследный принц Мухаммед бен Салман по итогам визита российского президента в Саудовскую Аравию договорились о сотрудничестве в 10 областях, включая энергетику, судебную систему, туризм и СМИ

Владимир Путин и Мухаммед бен Салман (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман по итогам личной встречи, которая состоялась накануне в ближневосточном государстве, договорились о сотрудничестве в 10 областях, следует из сообщения на сайте Кремля.

Отношение между странами Кремль назвал «выдающимися», отметив, что в ходе встречи лидеры рассмотрели исторические и стратегические отношения, а также пути их развития во всех сферах.

«В экономической, торговой и инвестиционной сферах обе стороны высоко оценили увеличение объема торговли, поскольку объем двусторонней торговли в 2022 году вырос на 46% по сравнению с 2021 годом. Они отметили расширение общих экономических интересов двух стран, подтвердили свое намерение продолжать совместную работу по расширению и диверсификации взаимной торговли», — говорится в сообщении.

Также Путин и Мухаммед бен Салман подчеркнули свое стремление продолжать работу по увеличению взаимных и совместных инвестиций и договорились о сотрудничестве в 10 областях:

Нефть и газ , включая закупки, поставки и стандартизацию оборудования в области нефти и газа, услуги по исследованиям и разработкам в области нефти, газа и нефтехимии, оценка использования современных технологий в этой области между компаниями двух стран, а также мирное использование ядерной энергии, электричество и возобновляемые источники энергии, развитие проектов и технологий в этой области.

, включая закупки, поставки и стандартизацию оборудования в области нефти и газа, услуги по исследованиям и разработкам в области нефти, газа и нефтехимии, оценка использования современных технологий в этой области между компаниями двух стран, а также мирное использование ядерной энергии, электричество и возобновляемые источники энергии, развитие проектов и технологий в этой области. Геонаука и обмен знаниями , способствующие повышению геотехнического потенциала путем проведения геологических, горных и экологических исследований, а также получению выгоды от инвестиционных возможностей в секторах, на которые направлена Национальная промышленная стратегия королевства, включая фармацевтическую промышленность и медицинское оборудование.

, способствующие повышению геотехнического потенциала путем проведения геологических, горных и экологических исследований, а также получению выгоды от инвестиционных возможностей в секторах, на которые направлена Национальная промышленная стратегия королевства, включая фармацевтическую промышленность и медицинское оборудование. Окружающая среда , включая водные ресурсы, сельское хозяйство и продовольственную безопасность.

, включая водные ресурсы, сельское хозяйство и продовольственную безопасность. Коммуникации и технологии , а также цифровая экономика, инновации, космос, транспорт и логистика.

, а также цифровая экономика, инновации, космос, транспорт и логистика. Судебная система и правосудие , а также начало обсуждения соглашения о сотрудничестве между двумя странами в судебной сфере по гражданским и коммерческим вопросам.

, а также начало обсуждения соглашения о сотрудничестве между двумя странами в судебной сфере по гражданским и коммерческим вопросам. Устойчивый туризм и развитие туристического движения между двумя странами.

и развитие туристического движения между двумя странами. Спорт .

. Образование и наука.

Здравоохранение.

СМИ.

Кроме этого стороны обсудили ситуацию с секторе Газа и выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной катастрофой в регионе. «[Они] подчеркнули необходимость прекращения военных операций на палестинских территориях, а также необходимость защиты гражданского населения в соответствии с международным правом и нормами международного гуманитарного права. <...> Стороны подчеркнули, что нет иного способа достижения безопасности и стабильности в Палестине, кроме как путем выполнения международных резолюций, касающихся решения о двух государствах», — сообщает Кремль.

Путин и Мухаммед бен Салман встречались в дворцовом комплексе короля Саудовской Аравии «Аль-Ямама». Вместе с президентом в королевство прибыла российская делегация, в которую среди прочих вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Тем же днем Путин с той же делегацией посещал ОАЭ, где проводил переговоры с лидером страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Президент назвал «беспрецедентно высоким» уровень отношений между странами, ОАЭ — главным торговым партнером России в арабском мире. Также лидеры собирались обсудить ситуацию в горячих точках — конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС и ситуацию на Украине.

По случаю приезда Путина небо над Абу-Даби раскрасили в цвета российского триколора, главу государства встретили флагами России на улицах, почетным караулом и выстрелами из пушек. Борт президента в этот раз сопровождали российские истребители Су-35С.

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