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Военная операция на Украине ,  
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Украина попросила у США комплексы THAAD, вертолеты и истребители Hornet

Reuters: Киев попросил у США системы ПРО THAAD, вертолеты Apache и истребители
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Военная операция на Украине

Минобороны Украины попросило у США ряд вооружений, в том числе противоракетные комплексы THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Blackhawk, сообщает Reuters со ссылкой на документы в распоряжении агентства.

По его данным, представители украинского министерства представили «перечень вооружений для удовлетворения потребностей сил обороны» во время закрытого заседания по вопросам оборонной промышленности в Вашингтоне в среду, 6 декабря. На нем присутствовали правительственные чиновники и представители отрасли.

В список вошли вооружения, которые уже имеются у ВСУ либо обещаны Украине, в том числе танки M1 Abrams и артиллерийские снаряды калибра 155 мм, истребители F-16 (США этим летом одобрили передачу Киеву самолетов от третьих стран) и оперативно-тактические ракеты ATACMS (25 октября Минобороны России впервые сообщило, что российские военные сбили две ракеты) . Помимо того, в перечне есть «несколько сюрпризов», например, военно-транспортные самолеты Boeing C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin.

Посольство Украины в Вашингтоне не ответило на запрос Reuters.

О просьбе Киева агентство сообщило вскоре после того, как сенат США не смог вынести на голосование законопроект о выделении $106 млрд на помощь Украине, Израилю, Тайваню и другие цели. До этого законодатели в течение нескольких недель переговоров не могли достичь соглашения из-за требований сенаторов-республиканцев увязать пакеты помощи зарубежным странам с ужесточением миграционного законодательства.

Власти России осуждают поставки Украине оружия и военной техники. В Москве заявляют, что это не способствует урегулированию конфликта.

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Теги
Украина США военная помощь THAAD F-18
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