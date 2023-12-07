 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Экс-спикер палаты представителей США Маккарти уйдет из конгресса

Бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти покинет конгресс в конце года
Кевин Маккарти, который работает в палате представителей с 2006 года, намерен в ближайшее время уйти из конгресса и сосредоточиться на работе с Республиканской партией. Спикером нижней палаты он пробыл девять месяцев
Кевин Маккарти
Кевин Маккарти (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Бывший спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, первый на этой должности в конце 2023 года покинет конгресс, об этом он написал в колонке для The Wall Street Journal. О своем решении политик объявил спустя два месяца после того как конгрессмены проголосовали за его отстранение; Маккарти стал первым спикером, которого отправили в отставку.

«Я решил покинуть палату представителей к концу этого года, чтобы по-новому служить Америке. Я знаю, что моя работа только начинается», — написал он. Экс-спикер намерен сосредоточиться на работе с Республиканской партией, и продолжит «привлекать лучших и самых талантливых людей нашей страны к участию в выборах» в конгресс.

Маккарти, республиканец от Калифорнии, находится на должности конгрессмена 17 лет. Он был избран в палату представителей в 2006 году, затем неоднократно переизбирался. Его срок в качестве представителя 20-го округа штата Калифорния в нижней палате конгресса США должен был истечь в январе 2025 года.

Временным спикером палаты представителей стал «главный союзник» Маккарти
Политика
Патрик Макгенри

Должность спикера Маккарти занял в январе 2023 года после 15 циклов голосования в палате представителей. 3 октября он лишился должности, причиной отстранения стало сотрудничество политика с демократами по вопросу предотвращения шатдауна — приостановления работы правительства из-за несогласования бюджета. Конгрессмены одобрили его временный вариант на 45 дней, в который не вошла помощь Украине.

Маккарти, перечисляя в статье WSJ свои достижения за время работы в конгрессе, отметил, что дважды помог республиканцам получить большинство в палате представителей; за время его пребывания в должности спикера было принято несколько важных законопроектов, обеспечивающих «безопасность границ, достижение энергетической независимости, снижение уровня преступности».

С начала октября пост временного спикера занимает республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

Программа развития РБК Pro Лидерство: как управлять командой и расти вместе с ней
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Кевин Маккарти палата представителей США Конгресс США

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
В конгрессе США потребовали отставки Маккарти из-за сделки с демократами
Политика
Politico сообщила о планах Маккарти досрочно покинуть конгресс
Политика
Временным спикером палаты представителей стал «главный союзник» Маккарти
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 100,14 (+1) Инвестиции, 06 дек, 16:33 Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 92,78 (+1,2) Инвестиции, 06 дек, 16:33
При тушении пожара после обстрела Донецка погибли два сотрудника МЧС Политика, 03:58
Украина попросила у США комплексы THAAD, вертолеты и истребители Hornet Политика, 03:50
Главы МИД стран G7 раскрыли объем помощи Палестине Политика, 03:23
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
В Британии прошли обыски по делу о фальшивых деталях для Boeing и Airbus Бизнес, 03:19
На Кубани отменят крупные новогодние мероприятия Общество, 02:46
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Три человека пострадали при стрельбе в университете в Лас-Вегасе Общество, 02:41
Экс-спикер палаты представителей США Маккарти уйдет из конгресса Политика, 02:34
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
На Зальцбургском фестивале в 2024 году покажут две оперы по Достоевскому Общество, 02:06
Сенат США заблокировал проект о помощи Украине и Израилю Политика, 01:34
Песков объяснил сопровождение самолета Путина в «неспокойный регион» Политика, 01:27
Умер шестикратный лауреат премии «Эмми» сценарист Норман Лир Общество, 01:22