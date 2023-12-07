Экс-спикер палаты представителей США Маккарти уйдет из конгресса

Кевин Маккарти, который работает в палате представителей с 2006 года, намерен в ближайшее время уйти из конгресса и сосредоточиться на работе с Республиканской партией. Спикером нижней палаты он пробыл девять месяцев

Кевин Маккарти (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Бывший спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, первый на этой должности в конце 2023 года покинет конгресс, об этом он написал в колонке для The Wall Street Journal. О своем решении политик объявил спустя два месяца после того как конгрессмены проголосовали за его отстранение; Маккарти стал первым спикером, которого отправили в отставку.

«Я решил покинуть палату представителей к концу этого года, чтобы по-новому служить Америке. Я знаю, что моя работа только начинается», — написал он. Экс-спикер намерен сосредоточиться на работе с Республиканской партией, и продолжит «привлекать лучших и самых талантливых людей нашей страны к участию в выборах» в конгресс.

Маккарти, республиканец от Калифорнии, находится на должности конгрессмена 17 лет. Он был избран в палату представителей в 2006 году, затем неоднократно переизбирался. Его срок в качестве представителя 20-го округа штата Калифорния в нижней палате конгресса США должен был истечь в январе 2025 года.

Должность спикера Маккарти занял в январе 2023 года после 15 циклов голосования в палате представителей. 3 октября он лишился должности, причиной отстранения стало сотрудничество политика с демократами по вопросу предотвращения шатдауна — приостановления работы правительства из-за несогласования бюджета. Конгрессмены одобрили его временный вариант на 45 дней, в который не вошла помощь Украине.

Маккарти, перечисляя в статье WSJ свои достижения за время работы в конгрессе, отметил, что дважды помог республиканцам получить большинство в палате представителей; за время его пребывания в должности спикера было принято несколько важных законопроектов, обеспечивающих «безопасность границ, достижение энергетической независимости, снижение уровня преступности».

С начала октября пост временного спикера занимает республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.