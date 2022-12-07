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Политика ,  
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Медведев увидел в попытке переворота в Германии болезнь модели управления

Дмитрий Медведев увидел в попытке переворота в Германии болезнь модели управления
По мнению зампреда Совбеза, происходящее свидетельствует, что у Германии нет полного суверенитета для управления на своей территории. Медведев посоветовал «запасаться попкорном» и ждать интересного развития событий
Берлин, Германия
Берлин, Германия (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Серия арестов праворадикалов в Германии свидетельствует о наследственной болезни всей модели управления страны, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его мнению, Германия «не обладает полным суверенитетом на своей земле», а все главные решения в экономике и обороне принимает «глубинное американское государство».

«У немцев явно наблюдается дефицит кровяной колбасы. Везде только ливерная. И это хороший повод, чтобы добавить в ливерную колбаску нынешнего канцлера живой крови. Шольцу такой разворот явно на пользу. Он и повар, и участник трапезы», — написал Медведев в начале поста.

Однако ниже, после слов «а если серьезно», сообщил о потере Германией суверенитета.

Упомянул Медведев и «российский след», словами: «Все злокозненные заговоры, мировые войны, разрушительные землетрясения и смертельные эпидемии от нас». «Будем пробовать на прочность Неметчину и дальше. Вдруг снова станет монархией?» — предложил он.

Заключил пост зампред Собеза словами о том, что «это чистая провокация и конспирология» и посоветовал запасаться попкорном. «Триллер будет поинтереснее, чем пресловутый немецкий сериал Dark», — считает Медведев.

Прокуратура ФРГ 7 декабря сообщила об аресте планировавших переворот членов праворадикальной группировки «Граждане рейха». Задержаны 22 человека, которых подозревают в членстве в группировке, еще троих задержали как сторонников организации. Среди последних оказалась и гражданка России Виталия Б. Всего по делу проходят 52 подозреваемых.

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Прокуратура ФРГ полагает, что члены организации планировали убийства чиновников, вооруженное нападение на бундестаг, а затем собирались совершить государственный переворот, сформировать новое переходное правительство и армию. Сформированное в результате госпереворота правительство должно начать переговоры с державами — победительницами во Второй мировой войне, причем центральной в этом процессе ими считалась Россия.

Идеология группы отрицает существование ФРГ, ее законов и правительства. «Граждане рейха» утверждают, что Германией управляют члены «глубинного государства». По мнению членов группы, «освобождения» от власти «глубинного государства» можно достичь путем вмешательства спецслужб и властей разных стран, в том числе России и США.

В Кремле аресты «Граждан рейха» назвали внутренней проблемой Германии. «Скорее это внутренняя проблема ФРГ. Они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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