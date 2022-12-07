Участники заговора в Германии планировали создать новую армию

Террористическая организация, целью которой была «ликвидация существующего государственного строя в Германии с применением силы», состояла из совета и военного крыла. Задачей последнего было создать армию

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Задержанные по делу о подготовке государственного переворота в Германии собирались создать новую армию, заявил генеральный прокурор ФРГ Петер Франк.

Он сообщил, что террористическая организация «Граждане рейха», целью которой была «ликвидация существующего государственного строя в Германии с применением силы», состояла из «так называемого совета и военного крыла». Совет, в состав которого входил бывший депутат бундестага, был разделен на отделы подобно кабинету министров. Перед военным крылом стояла задача создать новую немецкую армию. В прошлом некоторые его представители были военнослужащими бундесвера.

По делу о заговоре в отеле в центре города итальянской Перуджи задержали 64-летнего бывшего офицера немецкой армии. На данный момент в Германии под арест отправлены 13 человек.

Федеральная прокуратура ФРГ 7 декабря сообщила о проведении масштабной операции против «рейхсбюргеров» («Граждан рейха»), которые выступают против существующего строя и считают себя гражданами Второго рейха — Германской империи во время правления Гогенцоллернов. 25 человек были задержаны в Германии, Австрии и Италии. Среди них оказалась россиянка, а также экс-депутат бундестага от крайне-правой партии «Альтернатива для Германии» Биргит Мальзак-Винкеман.

Участники заговора планировали свергнуть конституционные органы власти в стране. Некоторые собирались в составе вооруженной группы проникнуть в бундестаг. Заговорщики собирались привести к власти 71-летнего Генриха XIII (Heinrich XIII) из княжеского рода Ройссов.

В Кремле назвали заговор внутренней проблемой ФРГ. «Они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

