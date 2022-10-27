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Военная операция на Украине ,  
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Путин промолчал в ответ на вопрос о том, «торопимся ли мы в рай». Видео

На «Валдае» напомнили Путину сказанную им в 2018 году фразу о том, что в случае ядерного столкновения «мы как мученики попадем в рай», уточнив, «не торопимся ли мы туда», на фоне обсуждений возможности ядерного удара

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Президент России Владимир Путин не стал отвечать на вопрос, «не торопимся ли мы в рай», который ему задал модератор заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Лукьянов напомнил о том, как в 2018 году президент на той же площадке предостерег от ядерного удара по территории России и сказал, что в таком случае будет ответная атака. «Конечно, это катастрофа всемирная, но мы не можем быть инициаторами катастрофы. Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Ну, а мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — заявил тогда Путин.

Модератор отметил, что на фоне обсуждения ядерного оружия после начала конфликта на Украине «очень многие немножко занервничали» и вспомнили об этих словах. «Мы не торопимся же, правда?» — спросил он. Путин после этого вопроса замолчал на несколько секунд, и Лукьянов сказал, что это настораживает. «А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут», — сказал президент, больше ничего не ответив на вопрос модератора.

Ранее на этом же форуме российский лидер заявил, что стране не нужен ядерный удар и в нем нет никакого смысла, а цель «сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия» — убедить союзников России и нейтральные страны в том, что нужно «всем вместе противостоять» Москве.

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Владимир Путин ядерное оружие «Валдай»

Владимир Путин

политик, президент России

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