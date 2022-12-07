Власти Казахстана опровергли поставки в Россию компонентов для ракет

Компоненты для ракет относятся к товарам военного назначения и подпадают под экспортный контроль, пояснили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития

Казахстана опровергли утверждения о поставках в Россию компонентов для сборки ракет, сообщает государственный портал Stopfake.kz со ссылкой на ведомство.

О поставках в Россию компонентов для ракет, по данным портала, говорится в ролике в TikTok. Само видео сейчас недоступно. В министерстве заявили, что утверждения в этом ролике не соответствуют действительности.

«Указанные компоненты для ракет относятся к продукции военного назначения, которые подпадают под меры экспортного контроля в соответствии с законом РК «Об экспортном контроле», — пояснили там.

Любые экспортируемые, импортируемые или транзитные микросхемы направляются в Минобороны, Минэнерго, Комитет национальной безопасности Казахстана, где исследуются их технические характеристики и возможность использования при производстве продукции военного или двойного назначения, сказали в Министерстве индустрии. В случае подтверждения электронные комплектующие передаются в Комитет индустриального развития для экспортного лицензирования.

Летом правительство республики запретило экспорт и транзит товаров военного назначения, напомнили власти. «Вместе с тем реэкспорт / транзит продукции военного назначения с / из Республики Казахстан, в том числе ракетных комплектующих или компонентов для изготовления ракет, в течение 2022 года и ранее не осуществлялся (по данным базы экспортного контроля КИР МИИР)», — уточнили в ведомстве.

В конце августа премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на год приостановил экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения. Правительство не объяснило, с чем связано это решение.

По данным казахского портала «Экспресс К», страна, в частности, выпускает ракетные комплексы «Тарлан» дальностью стрельбы до 300 км. Комплекс использует израильские снаряды «Экстра» и PredatorHawk. Кроме того, Казахстан производит реактивные системы залпового огня «Сарышаян».

В отношении России действуют экспортные ограничения ЕС и США в сфере товаров двойного назначения и технологий.