Власти Казахстана опровергли поставки в Россию компонентов для ракет

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 66,11 (+0,59) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 62,91 (+0,73) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Берегите человека: как в России наращивают производство бытовой техники Национальные проекты, 17:01
Макияж и шаурма: как отучить водителей отвлекаться от дороги Партнерский проект, 17:00
Ракова поделилась планами развития столичной медицины на ближайшие месяцы Город, 16:58
Экс-чемпион UFC сообщил о победе над опасной инфекцией Спорт, 16:56
Путин обвинил СПЧ ООН и Совет Европы в «циничной ангажированности» Политика, 16:53
СПБ Биржа анонсировала начало торгов акциями казахстанской «КазМунайГаз» Инвестиции, 16:52
В Курске из-за аварии без тепла остались 162 дома, школы и детсады Общество, 16:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На севере Аляски зафиксировали аномальное потепление Life, 16:51
Власти Казахстана опровергли поставки в Россию компонентов для ракет Политика, 16:48
Как решить проблему ожирения, курения и грязного воздуха без инвестиций Партнерский проект, 16:47
Как работают инвестиции со страховой защитой РБК и Сбер, 16:38
Встреча Путина с членами Совета по правам человека. Прямая трансляция Политика, 16:36
Дайте выход эмоциям: как сегодня сохранять продуктивность Pro, 16:35
В парламенте Казахстана одобрили новые правила для майнинга Крипто, 16:31
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Война санкций ,  
0 

Власти Казахстана опровергли поставки в Россию компонентов для ракет

Власти Казахстана опровергли поставки в Россию компонентов для сборки ракет
Компоненты для ракет относятся к товарам военного назначения и подпадают под экспортный контроль, пояснили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития
Казахстана опровергли утверждения о поставках в Россию компонентов для сборки ракет, сообщает государственный портал Stopfake.kz со ссылкой на ведомство.

О поставках в Россию компонентов для ракет, по данным портала, говорится в ролике в TikTok. Само видео сейчас недоступно. В министерстве заявили, что утверждения в этом ролике не соответствуют действительности.

«Указанные компоненты для ракет относятся к продукции военного назначения, которые подпадают под меры экспортного контроля в соответствии с законом РК «Об экспортном контроле», — пояснили там.

Любые экспортируемые, импортируемые или транзитные микросхемы направляются в Минобороны, Минэнерго, Комитет национальной безопасности Казахстана, где исследуются их технические характеристики и возможность использования при производстве продукции военного или двойного назначения, сказали в Министерстве индустрии. В случае подтверждения электронные комплектующие передаются в Комитет индустриального развития для экспортного лицензирования.

Летом правительство республики запретило экспорт и транзит товаров военного назначения, напомнили власти. «Вместе с тем реэкспорт / транзит продукции военного назначения с / из Республики Казахстан, в том числе ракетных комплектующих или компонентов для изготовления ракет, в течение 2022 года и ранее не осуществлялся (по данным базы экспортного контроля КИР МИИР)», — уточнили в ведомстве.

В конце августа премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на год приостановил экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения. Правительство не объяснило, с чем связано это решение.

Читайте на РБК Pro
Российских поставщиков все больше. 9 выводов о ретейле к концу 2022 года
Выход на Ozon: каких ошибок продавец-новичок вполне способен избежать
Срочно и со скидкой до 25%: как мобилизация изменила рынок недвижимости
Где в Европе россияне могут получить ВНЖ и затем открыть счет в банке

По данным казахского портала «Экспресс К», страна, в частности, выпускает ракетные комплексы «Тарлан» дальностью стрельбы до 300 км. Комплекс использует израильские снаряды «Экстра» и PredatorHawk. Кроме того, Казахстан производит реактивные системы залпового огня «Сарышаян».

В отношении России действуют экспортные ограничения ЕС и США в сфере товаров двойного назначения и технологий.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Казахстан Россия ракеты
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
WSJ узнала, что США продают КНР технологии двойного назначения
Технологии и медиа
Путин назвал объем экспорта российского вооружения за 2022 год
Политика
FT узнала детали девятого пакета санкций Евросоюза против Роccии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter