NYT сообщила, что санкции не помешали России производить новые ракеты

Несмотря на ограничения в поставке западной электроники, Россия продолжает производство высокоточных боеприпасов, полагают западные военные эксперты

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российские военные в ходе ноябрьских ударов по объектам на Украине применяли крылатые ракеты, которые были произведены сравнительно недавно, уже после введения западных санкций, полностью блокирующих поставку в Россию технологий и электроники двойного назначения, полупроводников и других компонентов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на военных экспертов, изучавших обломки применявшихся крылатых ракет.

По данным издания, ракеты, которые Россия запускала в конце ноября, были произведены как минимум через несколько месяцев после введения санкций. Например, маркировка на одной из них свидетельствовала о том, что ее произвели в сентябре.

По словам одного из исследователей, которого цитирует NYT, тот факт, что Россия продолжает производить высокотехнологичные управляемые ракеты, свидетельствует о том, что Москва «нашла способы приобретать полупроводники и другую технику, несмотря на санкции, или что у нее были значительные запасы компонентов до начала войны».

В мае вице-премьер Юрий Борисов заявил, что оборонно-промышленный комплекс России в полном объеме закрывает потребности Минобороны в высокоточных ракетах. «Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились», — отмечал он.

Несмотря на это, западные эксперты и чиновники делали предположения, что запасы высокоточного оружия в России близки к исчерпанию. 4 декабря глава нацразведки США Эврил Хейнс на Форуме национальной обороны Рейгана в Калифорнии заявила, что Россия может столкнуться с трудностями при создании высокоточных ракет. «По нашим данным, у них нет возможности производить полностью у себя то, что они сейчас расходуют», — сказала Хейнс.