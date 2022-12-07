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Кремль назвал риски рекордного бюджета Пентагона
Песков: рекордный бюджет Пентагона угрожает дальнейшей дестабилизацией в Европе
Одобрение конгрессом США законопроекта, предусматривающего рекордное финансирование Пентагона, несет риски «достаточно серьезных и длительных по своей перспективе последствий и по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте», заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране, беспрецедентно конфронтационный характер. Что, конечно, чревато», — сказал он.
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