Власти Германии предупредили компании о риске саботажа

В связи с возможными актами саботажа немецким компаниям, в первую очередь занимающимся критической инфраструктурой или близкой к ней деятельностью, необходимо быть более бдительными, заявило федеральное ведомство по охране конституции Германии. Оно также опубликовало документ с рекомендациями по безопасности.

«Акты саботажа со стороны иностранных государств или со стороны экстремистов могут иметь далеко идущие последствия и привести к серьезному ущербу», — предупреждают в ведомстве.

В руководстве по безопасности власти предостерегают немецкие компании от публикации конфиденциальных данных в интернете. С помощью «общедоступных внутренних документов», таких как инструкции или подробные картографические материалы, злоумышленники могут «выявить уязвимости и, следовательно, отправные точки для проведения физических и кибер-диверсионных действий».

В документе также говорится, что следует проявлять осторожность при публикации контактных данных сотрудников или при распространении информации о компании в объявлениях о вакансиях или соцсетях.

Кроме того, следует уделять повышенное внимание «признакам физического саботажа» и незамедлительно сообщать о любых необычных инцидентах, таких как «пролет беспилотников или другие попытки слежки», сказано в руководстве.

В начале октября на севере Германии из-за поврежденных кабелей в двух местах почти на три часа останавливали движение поездов. Министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг назвал произошедшее саботажем, в операторе железных дорог страны Deutsche Bahn подтвердили эту информацию.

В компании уточнили, что подрыв кабелей может вызвать помехи в радиосвязи поезда. Это ограничивает связь между машинистом и диспетчерами, что может привести к аварии.