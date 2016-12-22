В Кремле объяснили претензии к Сокурову «инициативой на месте»

Проверка в фонде режиссера Александра Сокурова — местная инициатива, у властей нет к нему никаких претензий, рассказал источник РБК в Кремле. По его словам, проверок больше не будет, «история закончена»

Александр Сокуров (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Проверка полиции в фонде Александра Сокурова, о которой стало известно накануне, — это исключительно «местная история», рассказал РБК источник в Кремле.

«У Кремля никаких претензий к Александру Сокурову нет», — подчеркнул он. Утром в пятницу, 7 декабря, в управлении МВД по Санкт-Петербургу заявили, что к фонду поддержки кинематографа «Пример интонации» нет претензий, напомнил собеседник РБК. Никаких проверок в отношении фонда Александра Сокурова, по его словам, больше не будет, история на этом закончена, сказал источник РБК в Кремле. О том, что ситуация с Сокуровым была исключительно инициативой на месте, РБК подтвердил и собеседник, близкий к Кремлю.

В пятницу ситуацию вокруг фонда прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин был проинформирован об обысках в фонде и «принял к сведению». «Мы не знаем, естественно, о том, что делают специальные службы, в том числе ФСБ, в плане своей оперативной работы. Это не прерогатива администрации президента, но, насколько я понимаю, сейчас уже каких-либо обоснованных претензий к фонду Сокурова не существует, и об этом было заявлено», — подчеркнул пресс-секретарь президента, отвечая на уточняющий вопрос о прослушке телефона режиссера.

О проверке полиции в фонде российского режиссера, известного оппозиционными высказываниями, стало известно утром 6 декабря, через несколько дней после включения Сокурова в новый состав Совета по правам человека при президенте. Сотрудники Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверяли деятельность фонда «Пример интонации» на предмет хищений бюджетных средств по полученному от гражданина заявлению о возможных противоправных действиях, сообщал РБК начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД Вячеслав Степченко. Заявление неназванного гражданина было подано в начале марта.

Источники, близкие к фонду, рассказали РБК, что заявление в полицию написал бывший помощник Сокурова и бывший технический директор фонда «Пример интонации» Михаил Георгиевский.

В сентябре срок проверки по заявлению истек, уголовное дело возбуждено не было, говорили телеканалу RTVI источники в полиции. Из-за того что проверка была проведена не в полном объеме, прокуратура написала представление о ее продлении. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил РБК Степченко.

Сокуров рассказал, что в рамках расследования дела его телефон поставлен на прослушку, он и его сотрудники общались со следователями. «Вопросы были, насколько я знаю, абсолютно экономические», — отметил Сокуров. Он рассказал, что следователь полиции несколько раз просил его «подписать заявление на проверку деятельности директора фонда Николая Янкина». Заявление в полицию на сотрудников фонда Сокуров назвал доносом.

К вечеру четверга ситуацию с фондом Сокурова начали комментировать городские чиновники. Сначала комитет по культуре города сообщил об отсутствии претензий к деятельности фонда. Еще через несколько часов администрация Петербурга сообщила, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поговорил с начальником петербургского управления МВД Сергеем Умновым и прокурором города Сергеем Литвиненко о проверке в фонде Сокурова.

Также Беглов переговорил с самим Александром Сокуровым, находящимся в настоящий момент на лечении в стационаре. «Действующий глава города Александр Беглов попросил правоохранительные органы проверить данный факт на предмет наличия провокационных действий против знаменитого режиссера и драматурга Александра Сокурова. Учитывая масштаб его личности и заслуги перед Россией и Санкт-Петербургом, временно исполняющий обязанности губернатора просит максимально внимательно отнестись к проверке этого вопроса и действовать строго в рамках правового поля и российского законодательства», — говорилось в сообщении администрации города.

Издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники сообщило, что реакция губернатора последовала вслед за тем, как о ситуации с проверкой силовиками фонда Сокурова «Пример интонации» был оповещен Владимир Путин. После этого, утверждает издание, глава государства предложил Беглову разобраться в нюансах дела.