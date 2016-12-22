ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,86 65,62 EUR Нал. 76,07 74,79 USD Бирж. 66,22 -0,65 EUR Бирж. 75,37 -0,73 USD ЦБ. 66,92 +0,19 EUR ЦБ. 76,08 +0,47 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3456,00 -274,10 IMOEX 2438,27 +1,08% RTSI 1160,19 +2,30% Brent 62,82 +5,56% DJIA 25019,64 +0,29% Nasdaq 7188,94 +0,01%
В Кремле объяснили претензии к Сокурову «инициативой на месте»
Лента новостей
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в центре Москвы 17:58, Общество Рабочие нашли на улице Дурова в Москве массовое захоронение XVII века 17:42, Общество Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти 17:40, Бизнес Разыскиваемого племянника экс-президента Армении нашли в Праге 17:39, Общество Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 17:26, РБК и Thomson Reuters Капитализация рынка криптовалют снизилась на 50,5% за месяц 17:18, Крипто Нефть подорожала на 5% на фоне сообщений о новой сделке с ОПЕК 17:06, Экономика Сопредседателя «Другой России» приговорили к трем годам колонии 17:01, Общество Вице-президент Mail.Ru Александр Кабаков покинул компанию 16:59, Общество Первая страна НАТО ввела санкции против России из-за инцидента у Керчи 16:38, Политика Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 16:34, РБК и EXMO Аналитики A.T. Kearney дали прогноз по криптовалютам на следующий год 16:25, Крипто Moody’s увидело риски в предложении ЦБ об отсрочках выплат по ипотеке 16:22, Экономика Половина россиян сочла нужным ответ на введение Киевом военного положения 16:21, Общество Суд в Крыму арестовал адвоката одного из украинских моряков 16:15, Политика 5 самых модных стилей интерьера для городской квартиры 16:05, Недвижимость Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 15:56, РБК и ГТЛК Филиппины отказались от российских вертолетов из-за американских санкций 15:55, Политика В Кремле объяснили претензии к Сокурову «инициативой на месте» 15:53, Политика Экс-судья получила 7 лет колонии за махинации с землей по «делу Цапков» 15:48, Общество Суд в Армении разрешил арестовать экс-президента Кочаряна 15:44, Политика СМИ узнали о планах «Спартака» подписать полузащитника «Краснодара» 15:35, Спорт Сбербанк объявил о начале выдачи кредитов в магазинах 15:34, Бизнес Впервые в истории более половины землян получили доступ к интернету 15:34, Технологии и медиа Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 15:32, РБК и Белая Дача Кабмин попросил до конца года изменить порядок оплаты штрафов ГИБДД 15:31, Общество Москалькова вступилась за Льва Пономарева 15:27, Общество Спрос с государства: как рост доходов граждан может помочь экономике 15:21, Мнение
В Кремле объяснили претензии к Сокурову «инициативой на месте»
Политика, 15:53
0
В Кремле объяснили претензии к Сокурову «инициативой на месте»
Проверка в фонде режиссера Александра Сокурова — местная инициатива, у властей нет к нему никаких претензий, рассказал источник РБК в Кремле. По его словам, проверок больше не будет, «история закончена»
Александр Сокуров (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Проверка полиции в фонде Александра Сокурова, о которой стало известно накануне, — это исключительно «местная история», рассказал РБК источник в Кремле.

Полиция отказалась заводить дело по фонду Сокурова
Политика

«У Кремля никаких претензий к Александру Сокурову нет», — подчеркнул он. Утром в пятницу, 7 декабря, в управлении МВД по Санкт-Петербургу заявили, что к фонду поддержки кинематографа «Пример интонации» нет претензий, напомнил собеседник РБК. Никаких проверок в отношении фонда Александра Сокурова, по его словам, больше не будет, история на этом закончена, сказал источник РБК в Кремле. О том, что ситуация с Сокуровым была исключительно инициативой на месте, РБК подтвердил и собеседник, близкий к Кремлю.

В пятницу ситуацию вокруг фонда прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин был проинформирован об обысках в фонде и «принял к сведению». «Мы не знаем, естественно, о том, что делают специальные службы, в том числе ФСБ, в плане своей оперативной работы. Это не прерогатива администрации президента, но, насколько я понимаю, сейчас уже каких-либо обоснованных претензий к фонду Сокурова не существует, и об этом было заявлено», — подчеркнул пресс-секретарь президента, отвечая на уточняющий вопрос о прослушке телефона режиссера.

Полицейские опыты: зачем силовики пришли в фонд Сокурова
Общество

О проверке полиции в фонде российского режиссера, известного оппозиционными высказываниями, стало известно утром 6 декабря, через несколько дней после включения Сокурова в новый состав Совета по правам человека при президенте. Сотрудники Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверяли деятельность фонда «Пример интонации» на предмет хищений бюджетных средств по полученному от гражданина заявлению о возможных противоправных действиях, сообщал РБК начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД Вячеслав Степченко. Заявление неназванного гражданина было подано в начале марта.

Источники, близкие к фонду, рассказали РБК, что заявление в полицию написал бывший помощник Сокурова и бывший технический директор фонда «Пример интонации» Михаил Георгиевский.

Полицейские опыты: зачем силовики пришли в фонд Сокурова
Общество


В сентябре срок проверки по заявлению истек, уголовное дело возбуждено не было, говорили телеканалу RTVI источники в полиции. Из-за того что проверка была проведена не в полном объеме, прокуратура написала представление о ее продлении. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил РБК Степченко.

Сокуров рассказал, что в рамках расследования дела его телефон поставлен на прослушку, он и его сотрудники общались со следователями. «Вопросы были, насколько я знаю, абсолютно экономические», — отметил Сокуров. Он рассказал, что следователь полиции несколько раз просил его «подписать заявление на проверку деятельности директора фонда Николая Янкина». Заявление в полицию на сотрудников фонда Сокуров назвал доносом.

К вечеру четверга ситуацию с фондом Сокурова начали комментировать городские чиновники. Сначала комитет по культуре города сообщил об отсутствии претензий к деятельности фонда. Еще через несколько часов администрация Петербурга сообщила, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поговорил с начальником петербургского управления МВД Сергеем Умновым и прокурором города Сергеем Литвиненко о проверке в фонде Сокурова.

Также Беглов переговорил с самим Александром Сокуровым, находящимся в настоящий момент на лечении в стационаре. «Действующий глава города Александр Беглов попросил правоохранительные органы проверить данный факт на предмет наличия провокационных действий против знаменитого режиссера и драматурга Александра Сокурова. Учитывая масштаб его личности и заслуги перед Россией и Санкт-Петербургом, временно исполняющий обязанности губернатора просит максимально внимательно отнестись к проверке этого вопроса и действовать строго в рамках правового поля и российского законодательства», — говорилось в сообщении администрации города.

Издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники сообщило, что реакция губернатора последовала вслед за тем, как о ситуации с проверкой силовиками фонда Сокурова «Пример интонации» был оповещен Владимир Путин. После этого, утверждает издание, глава государства предложил Беглову разобраться в нюансах дела.

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (фонд Александра Сокурова)» был создан в 2013 году «для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве». Организация была зарегистрирована на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге. Согласно базе данных СПАРК, основным видом деятельности фонда является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. В попечительский совет фонда входят помощник президента Владимир Толстой и президент Русского общественного фонда Александра Солженицына, вдова писателя Наталия.

Автор: Наталья Галимова.
При участии: Кирилл Сироткин.
Теги: Александр Сокуров , Санкт-Петербург
Главное
Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти Бизнес
Материалы по теме
Песков сообщил о докладе Путину о ситуации с фондом Сокурова Политика
Полиция отказалась заводить дело по фонду Сокурова Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter