Трамп допустил исключения для Венгрии из санкций для закупок нефти и газа

Сюжет
Война санкций
Венгрии «очень сложно получать нефть и газ откуда-либо, кроме России», у нее нет выхода к морю, заявил президент США перед переговорами с венгерским премьером
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США изучают возможность сделать исключение для Венгрии из санкций для продолжения закупок российских энергоносителей, заявил президент США Дональд Трамп перед переговорами с венгерским премьером Виктором Орбаном, его слова приводит Reuters.

По его словам, Венгрии «очень сложно получать нефть и газ откуда-либо, кроме России», у нее нет выхода к морю. «Но у многих европейских стран нет проблем, и они покупают нефть и газ у России», — отметил он.

Орбан сказал, что будет вести переговоры с Трампом по поводу поставок российской нефти.

«Трубопроводы — это не идеологический или политический вопрос. Это физическая реальность, потому что у нас нет порта, как вам и объяснил президент. Поэтому мы будем вести переговоры по этому вопросу. Это жизненно важно для нас», — подчеркнул он.

Bloomberg узнал, что Орбан предложит Трампу вместо санкций против России
Политика
Виктор Орбан и Дональд Трамп

В конце октября Минфин США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, объяснив их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Российские власти считают западные санкции незаконными. Они не раз заявляли о готовности к урегулированию, подчеркивая, что его тормозит пауза, которая возникла из-за нежелания Украины действовать «политико-дипломатическим путем».

Позднее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил в интервью Fox News, что Вашингтон рассчитывают на то, что Венгрия, Турция и Словакия подготовят планы по отказу от российских энергоносителей. «В отличие от многих своих соседей, Венгрия не подготовила соответствующих планов и не предприняла никаких активных действий», — сказал Уитакер.

Орбан перед поездкой в Вашингтон говорил, что намерен добиваться от Трампа предоставления Венгрии исключения из санкций.

Орбан считается одним из ключевых союзников Трампа в Европе. Венгерский премьер в ходе предвыборной гонки 2024 года активно поддерживал республиканца, отмечая, что его победа может принести мир на Украине. Орбан объединяет вокруг себя и других европейских политиков, которые симпатизируют движению MAGA и среди которых новый премьер Чехии Андрей Бабиш (его партия ANO входит в одну фракцию в Европарламенте с венгерской ФИДЕС Орбана).

