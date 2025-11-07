 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Минобороны разъяснили, как будут платить резервистам на спецсборах

МО: резервистов на спецсборах обеспечат продовольствием, вещами и финансово

В Минобороны разъяснили, как планируется материально обеспечивать резервистов, направленных на проведение специальных сборов. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства.

В частности, резервистам будут возмещен их средний заработок, расходы на дорогу (к военкомату, пункту сбора и обратно) и на аренду жилья, а также командировочные.

Кто такие резервисты: понятие, статус и обязанности в российской армии
База знаний
Фото:Таисия Воронцова / URA.RU / ТАСС

Во время самих сборов резервисты будут получать оклад по воинской должности и месячный оклад в соответствии с присвоенным воинским званием.

4 ноября президент Владимир Путин подписал закон о привлечении резервистов к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов. Прежде использование подразделений, укомплектованных резервистами, разрешалось в период мобилизации или в военное время.

Резервисты — это граждане из числа состоящих в запасе, которые подписали контракт с Минобороны о зачислении в мобилизационный резерв. Стать резервистом могут те, кто прошел военную службу либо завершил обучение в военном учебном центре (ранее — военные кафедры) во время учебы в университете.

Материал дополняется

Анастасия Лежепекова
Минобороны
