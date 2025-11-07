В МИД связали с информационной войной статью о встрече Лаврова и Рубио

По ее словам, Запад использует Украину в качества инструмента в информационной войне. В статье FT от 31 октября говорится, что в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Марко Рубио и Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Публикация британского издания Financial Times (FT) о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио является частью информационной войны против России, заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Во время брифинга журналисты спросили о ее реакции на статью газеты. Захарова отметила, что нужно комментировать не содержание публикации, а «очередной элемент информационной войны».

«Часть гибридной войны, которая развязана против России коллективным Западом, его англосаксонским движком», — указала она.

Захарова считает, что Запад в качестве инструмента в этой информационной войне использует Украину. «А мир, стабильность и безопасность в Европе являются антицелью для них», — подчеркнула представитель МИД.

Речь идет о публикации FT от 31 октября. По данным источников газеты, знакомых с деталями краткой встречи Лаврова с Рубио на полях Генассамблеи ООН в сентябре, в США были поражены «непримиримостью» главы российского МИДа.

По их словам, «бескомпромиссные» заявления российского министра относительно конфликта на Украине привели к сомнениям у американской стороны по поводу продуктивности переговоров с Москвой об урегулировании.

Кроме того, после «напряженного» телефонного разговора между Рубио и Лавровым в середине октября Вашингтон принял решение отложить саммит лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По данным FT, после беседы Рубио сказал Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам. Президент США «не был впечатлен их [России] позицией», добавил собеседник газеты.

После телефонного разговора Рубио и Лаврова в российском МИДе подчеркнули, что стороны обсудили «возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий», которые были достигнуты в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 16 октября. В его ходе лидеры обсудили возможность нового двустороннего саммита.

По словам Путина, саммит не отменили, а лишь перенесли. В Кремле утверждают, что организовать встречу можно быстро, но в данный момент в этом нет необходимости. Вместо этого приоритетом является работа над деталями урегулирования.