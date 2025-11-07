 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

В МИД связали с информационной войной статью о встрече Лаврова и Рубио

Захарова: статья о встрече Лаврова и Рубио является частью информационной войны
Сюжет
Переговоры России и США
По ее словам, Запад использует Украину в качества инструмента в информационной войне. В статье FT от 31 октября говорится, что в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Марко Рубио и Сергей Лавров
Марко Рубио и Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Публикация британского издания Financial Times (FT) о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио является частью информационной войны против России, заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Во время брифинга журналисты спросили о ее реакции на статью газеты. Захарова отметила, что нужно комментировать не содержание публикации, а «очередной элемент информационной войны».

«Часть гибридной войны, которая развязана против России коллективным Западом, его англосаксонским движком», — указала она.

Захарова считает, что Запад в качестве инструмента в этой информационной войне использует Украину. «А мир, стабильность и безопасность в Европе являются антицелью для них», — подчеркнула представитель МИД.

Песков опроверг, что Лавров «впал в немилость» после разговора с Рубио
Политика
Сергей Лавров и Марко Рубио

Речь идет о публикации FT от 31 октября. По данным источников газеты, знакомых с деталями краткой встречи Лаврова с Рубио на полях Генассамблеи ООН в сентябре, в США были поражены «непримиримостью» главы российского МИДа.

По их словам, «бескомпромиссные» заявления российского министра относительно конфликта на Украине привели к сомнениям у американской стороны по поводу продуктивности переговоров с Москвой об урегулировании.

Кроме того, после «напряженного» телефонного разговора между Рубио и Лавровым в середине октября Вашингтон принял решение отложить саммит лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По данным FT, после беседы Рубио сказал Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам. Президент США «не был впечатлен их [России] позицией», добавил собеседник газеты.

После телефонного разговора Рубио и Лаврова в российском МИДе подчеркнули, что стороны обсудили «возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий», которые были достигнуты в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 16 октября. В его ходе лидеры обсудили возможность нового двустороннего саммита.

По словам Путина, саммит не отменили, а лишь перенесли. В Кремле утверждают, что организовать встречу можно быстро, но в данный момент в этом нет необходимости. Вместо этого приоритетом является работа над деталями урегулирования.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Мария Захарова МИД Сергей Лавров Марко Рубио
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
