Песков опроверг, что Лавров «впал в немилость» после разговора с Рубио

Сергей Лавров и Марко Рубио (Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС)

Сообщения о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «впал в немилость» после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я вам кратко отвечу — в этих сообщениях действительности не соответствует ничего», — ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения американского телеканала CNN.

Пресс-секретарь президента добавил, что Лавров продолжит исполнять свои обязанности министра иностранных дел.

Телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся 20 октября. В российском МИДе подчеркнули, что стороны обсудили «возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий», которые были достигнуты в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоятся 16 октября. В его ходе лидеры обсудили возможность нового двустороннего саммита.

По данным Reuters, 23 октября планировалась личная встреча Лаврова и Рубио. Позднее CNN сообщил, что встреча отложена. Позднее стало известно, что саммит Путина и Трампа отменен из-за расхождения сторон относительно мирного урегулирования конфликта на Украине.