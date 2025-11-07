Песков опроверг, что Лавров «впал в немилость» после разговора с Рубио
Сообщения о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «впал в немилость» после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Я вам кратко отвечу — в этих сообщениях действительности не соответствует ничего», — ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения американского телеканала CNN.
Пресс-секретарь президента добавил, что Лавров продолжит исполнять свои обязанности министра иностранных дел.
Телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся 20 октября. В российском МИДе подчеркнули, что стороны обсудили «возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий», которые были достигнуты в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоятся 16 октября. В его ходе лидеры обсудили возможность нового двустороннего саммита.
По данным Reuters, 23 октября планировалась личная встреча Лаврова и Рубио. Позднее CNN сообщил, что встреча отложена. Позднее стало известно, что саммит Путина и Трампа отменен из-за расхождения сторон относительно мирного урегулирования конфликта на Украине.
