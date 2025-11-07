 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В ЕС сообщили, когда объявят решение по визам для россиян

МИД Финляндии: ЕК объявит решение по визам для россиян в пятницу
Решение, будут ли в ЕС ограничивать выдачу виз россиянам, объявят в пятницу. Ранее Politico узнало о планах ЕС перестать выдавать шенгенские мультивизы гражданам России «в большинстве случаев»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Европейская комиссия (ЕК) приняла решение по вопросу выдачи мультивиз россиянам 6 ноября, сегодня организация объявит о нем, сообщает издание Yle со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Финляндии.

Подробностей о предстоящих нововведениях чиновник МИДа не сообщил, но уточнил, что на определенные категории граждан новые правила распространяться не будут.

Попасть в Европу россиянам стало сложнее после начала в феврале 2022 года военной операции на Украине. Тогда Евросоюз закрыл небо для российских самолетов. Кроме того, осенью 2023-го Еврокомиссия ограничила въезд в страны ЕС на автомобилях с российскими номерами, приравняв эти машины к запрещенному импорту.

В рамках 19-го пакета санкций, введенного в конце октября, Евросоюз не стал ужесточать выдачу шенгенских виз россиянам. О том, что идея рассматривается, писали ANSA, DPA и Politico. Полный запрет на выдачу виз россиянам в Еврокомиссии исключали.

В ЕК заявили, что не запрещали выдачу виз россиянам
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Однако начале ноября Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что ЕС собирается прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз «в большинстве случаев», то есть чаще всего будут доступны визы только для однократных поездок.

После этого представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что ЕК обсуждает со странами ЕС дополнительные ограничения в отношении выдачи шенгенских виз для граждан России.

Он напомнил, что в Евросоюзе в 2022 году был введен принцип снижения приоритетности для виз россиянам и Еврокомиссия следит, чтобы этому исправно следовали. Ламмерт также подчеркнул, что с 2019 до 2023 год число выданных россиянам виз упало примерно в восемь раз, с 4 млн до 500 тыс.

В финском министерстве отметили, что поддерживают проект комиссии, и добавили, что Финляндия уже сейчас предоставляет россиянам многократные визы лишь в ограниченном количестве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном ужесточении выдачи виз россиянам фразой «европейцы не забыли, как строить стены».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Еврокомиссия россияне визы Финляндия
Материалы по теме
В ЕК заявили, что не запрещали выдачу виз россиянам
Политика
Посольство Франции ответило на сообщения о визовых ограничениях россиянам
Политика
Песков прокомментировал возможное ужесточение выдачи виз россиянам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
МИД получил указания Путина после Совбеза по ядерным испытаниям Политика, 14:06
Почему бизнес и банки изменили даже самые оптимистичные цели для биткоина Крипто, 14:05
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
СК возбудил дело об убийстве криптотрейдера Романа Новака и его супруги Общество, 13:58
Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам Политика, 13:57
Прокуратура направила дело блогера Лерчек и ее мужа в суд Общество, 13:55
Импортозамещенный SJ-100 испытали в бассейне с водой. Видео Технологии и медиа, 13:53
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Рютте рассказал, что нужно НАТО для защиты от России Политика, 13:50
Тупеют, выгорают, уходят: как руководителю остановить разрушение команды Образование, 13:45
Сборные России по водному поло отправили во второй дивизион Кубка мира Спорт, 13:44
В Госдуму внесли проект о контроле собственников за капремонтом Недвижимость, 13:44
Немецкий генерал заявил о возможности России атаковать НАТО «уже завтра» Политика, 13:34
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
Задевая крыши: новое видео момента крушения грузового самолета в Кентукки Общество, 13:30