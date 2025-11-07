МИД Финляндии: ЕК объявит решение по визам для россиян в пятницу

В ЕС сообщили, когда объявят решение по визам для россиян

Решение, будут ли в ЕС ограничивать выдачу виз россиянам, объявят в пятницу. Ранее Politico узнало о планах ЕС перестать выдавать шенгенские мультивизы гражданам России «в большинстве случаев»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Европейская комиссия (ЕК) приняла решение по вопросу выдачи мультивиз россиянам 6 ноября, сегодня организация объявит о нем, сообщает издание Yle со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Финляндии.

Подробностей о предстоящих нововведениях чиновник МИДа не сообщил, но уточнил, что на определенные категории граждан новые правила распространяться не будут.

Попасть в Европу россиянам стало сложнее после начала в феврале 2022 года военной операции на Украине. Тогда Евросоюз закрыл небо для российских самолетов. Кроме того, осенью 2023-го Еврокомиссия ограничила въезд в страны ЕС на автомобилях с российскими номерами, приравняв эти машины к запрещенному импорту.

В рамках 19-го пакета санкций, введенного в конце октября, Евросоюз не стал ужесточать выдачу шенгенских виз россиянам. О том, что идея рассматривается, писали ANSA, DPA и Politico. Полный запрет на выдачу виз россиянам в Еврокомиссии исключали.

Однако начале ноября Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что ЕС собирается прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз «в большинстве случаев», то есть чаще всего будут доступны визы только для однократных поездок.

После этого представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что ЕК обсуждает со странами ЕС дополнительные ограничения в отношении выдачи шенгенских виз для граждан России.

Он напомнил, что в Евросоюзе в 2022 году был введен принцип снижения приоритетности для виз россиянам и Еврокомиссия следит, чтобы этому исправно следовали. Ламмерт также подчеркнул, что с 2019 до 2023 год число выданных россиянам виз упало примерно в восемь раз, с 4 млн до 500 тыс.

В финском министерстве отметили, что поддерживают проект комиссии, и добавили, что Финляндия уже сейчас предоставляет россиянам многократные визы лишь в ограниченном количестве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном ужесточении выдачи виз россиянам фразой «европейцы не забыли, как строить стены».