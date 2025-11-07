Economist рассказал о тактике дронов, которые дали России преимущество
Российские военные, действующие на покровском направлении, добиваются успеха за счет численного преимущества и использования дронов, сообщает The Economist
Беспилотники движутся вдоль основных маршрутов снабжения украинских войск, что осложняет их передвижение, пишет издание. Дроны, вместо того, чтобы преследовать цель, зависают в небе или ждут на обочине дороги, готовые к атаке.
Кроме того, российские военные начали использовать в зоне боев БПЛА с большей дальностью полета.
В статье Economist упоминается центра беспилотных технологий «Рубикон», который открыли по поручению главы российского Минобороны Андрея Белоусова в августе 2024 года. Организация готовит высококвалифицированных инструкторов по работе с дронами и операторов БПЛА. В декабре прошлого года Белоусов анонсировал создание в России войск беспилотных систем.
Украинский президент Владимир Зеленский минувшим летом объявил о планах нарастить выпуск дронов-перехватчиков. Он сообщил, что в следующем году страна сможет производить собственные дроны и ракеты на $35 млрд.
