Economist рассказал о тактике дронов, которые дали России преимущество

Российские военные используют беспилотники вдоль основных маршрутов снабжения украинских войск, что осложняет их передвижение

Российские военные, действующие на покровском направлении, добиваются успеха за счет численного преимущества и использования дронов, сообщает The Economist

Беспилотники движутся вдоль основных маршрутов снабжения украинских войск, что осложняет их передвижение, пишет издание. Дроны, вместо того, чтобы преследовать цель, зависают в небе или ждут на обочине дороги, готовые к атаке.

Кроме того, российские военные начали использовать в зоне боев БПЛА с большей дальностью полета.

В статье Economist упоминается центра беспилотных технологий «Рубикон», который открыли по поручению главы российского Минобороны Андрея Белоусова в августе 2024 года. Организация готовит высококвалифицированных инструкторов по работе с дронами и операторов БПЛА. В декабре прошлого года Белоусов анонсировал создание в России войск беспилотных систем.

Украинский президент Владимир Зеленский минувшим летом объявил о планах нарастить выпуск дронов-перехватчиков. Он сообщил, что в следующем году страна сможет производить собственные дроны и ракеты на $35 млрд.