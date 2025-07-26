 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил о цели производить до тысячи дронов-перехватчиков в день

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что промышленное производство дронов-перехватчиков уже началось, над ним будут работать 10 компаний, «цена вопроса» — $6 млрд

Власти Украины утвердили план для производителей дронов, согласно которому они должны «выйти на количество 500-1000 перехватчиков в сутки», сообщил президент страны Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Зеленский признал, что «это очень непросто», и добавил, что «это персональная ответственность всех привлеченных должностных лиц».

Во время разговора с журналистами 25 июля президент Украины заявил, что промышленное производство дронов-перехватчиков уже началось, над этим будут работать 10 компаний. Зеленский отметил, что «цена вопроса» — $6 млрд. Издание «Страна» писало, что Киев планирует обратиться за финансовой помощью к европейским союзникам.

Зеленский попросит у Запада денег на зарплату военным
Политика
Фото:Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

На этой неделе глава Минобороны Денис Шмыгаль сообщил, что  ведомство заключило четыре контракта для закупок перехватчиков украинского производства.

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказывала в интервью Bloomberg, что правительство страны хочет углубить сотрудничество с США в вопросе совместного производства дронов.  Зеленский ранее заявил The New York Post, что обсуждает с американским коллегой Дональдом Трампом «мегасделку», в рамках которой Вашингтон купит у Киева беспилотники, проверенные в боевых условиях, а украинская сторона будет закупать у Соединенных Штатов оружие.

Власти России осуждают поставки вооружений Украине. Минобороны регулярно отчитывается о перехвате украинских беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский беспилотники дроны Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Премьер Украины назвала страну полигоном для технологий и попросила денег
Политика
Зеленский анонсировал поставку США Украине сотен тысяч дронов
Политика
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 5 ноября
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
Зеленский заявил о цели производить до тысячи дронов-перехватчиков в день Политика, 05:54
Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ан-24 Политика, 05:31
В Тамбове из-за наезда машины погибла женщина, еще трое пострадали Общество, 05:10
Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили полеты Политика, 05:09
В Северной Осетии ввели план «Ковер» Политика, 05:00
В РАНХиГС рассказала, в каких регионах получают самые большие пенсии Общество, 04:50
Reuters рассказал, как сбой в Starlink повлиял на ВСУ Политика, 04:37
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Госдуме рассказали о выплатах семьям с детьми к 1 сентября Общество, 04:14
Ученые рассказали о последствиях столкновения астероида 2024 YR4 с Луной Общество, 03:52
Основателя сервиса доставки арестовали за перевод ФБК ₽3,5 тыс. Политика, 03:38
В деле Тимура Иванова появился новый фигурант Политика, 03:11
Белый дом посчитал информацию об открытке Трампа Эпштейну предупреждением Общество, 02:39
Полиция в Казахстане объяснила, почему запретили никабы Политика, 02:35
Медведчук заявил о дефолте на Украине Политика, 02:05