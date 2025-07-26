Зеленский заявил о цели производить до тысячи дронов-перехватчиков в день
Власти Украины утвердили план для производителей дронов, согласно которому они должны «выйти на количество 500-1000 перехватчиков в сутки», сообщил президент страны Владимир Зеленский в телеграм-канале.
Зеленский признал, что «это очень непросто», и добавил, что «это персональная ответственность всех привлеченных должностных лиц».
Во время разговора с журналистами 25 июля президент Украины заявил, что промышленное производство дронов-перехватчиков уже началось, над этим будут работать 10 компаний. Зеленский отметил, что «цена вопроса» — $6 млрд. Издание «Страна» писало, что Киев планирует обратиться за финансовой помощью к европейским союзникам.
На этой неделе глава Минобороны Денис Шмыгаль сообщил, что ведомство заключило четыре контракта для закупок перехватчиков украинского производства.
Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказывала в интервью Bloomberg, что правительство страны хочет углубить сотрудничество с США в вопросе совместного производства дронов. Зеленский ранее заявил The New York Post, что обсуждает с американским коллегой Дональдом Трампом «мегасделку», в рамках которой Вашингтон купит у Киева беспилотники, проверенные в боевых условиях, а украинская сторона будет закупать у Соединенных Штатов оружие.
Власти России осуждают поставки вооружений Украине. Минобороны регулярно отчитывается о перехвате украинских беспилотников.
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