В деле о гибели помощника Залужного появилась статья о похищении оружия

В деле о гибели помощника Залужного появилась еще одна статья

В деле о гибели помощника главкома ВСУ Частякова в результате взрыва гранаты из подарка появилась статья о похищении оружия военным. Дело возбудили по статьям об умышленном убийстве и хранении оружия без разрешения

Геннадий Частяков (Фото: Геннадий Частяков / VK)

Дело о гибели помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова передали Государственному бюро расследований Украины (ГБР), пишет «Украинская правда».

В ГБР сообщили, что в деле появилась еще одна статья — ч.4 ст. 410 УК Украины («Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения»).

Ранее специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона сообщила, что по факту гибели Частякова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, сбыт и передача огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

Помощник главкома ВСУ погиб 6 ноября. Он вернулся домой с подарками от коллег, достал подарочный ящик, в котором была бутылка алкоголя и шесть гранат и начал показывать сыну одну из них — это были гранаты нового западного образца. Как сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко, сначала боеприпас взял сын погибшего, после тот забрал его у ребенка и выдернул кольцо, вследствие чего произошел взрыв.

В результате взрыва гранаты пострадали также дети погибшего. Сын находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей, дочь получила незначительные ранения.

У подарившего гранаты обнаружили еще два подобных боеприпаса. По данным «Украинской правды», дарителем был старший помощник Частякова Александр Тимченко.

МВД Украины заявило, что даритель предупредил Частякова, что подаренные гранаты боевые, однако он «очевидно, всерьез эти слова не воспринял». Пресс-секретарь ведомства Марьяна Рева рассказала, что изъяты еще несколько гранат, их отправили на экспертизу, также следствие выясняет, откуда они поступили и на каких основаниях были переданы другим людям. Статус подарившего снаряды не уточняется.