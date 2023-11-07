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Военная операция на Украине ,  
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В деле о гибели помощника Залужного появилась еще одна статья

В деле о гибели помощника Залужного появилась статья о похищении оружия
Сюжет
Военная операция на Украине
В деле о гибели помощника главкома ВСУ Частякова в результате взрыва гранаты из подарка появилась статья о похищении оружия военным. Дело возбудили по статьям об умышленном убийстве и хранении оружия без разрешения
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Геннадий Частяков (Фото: Геннадий Частяков / VK)

Дело о гибели помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова передали Государственному бюро расследований Украины (ГБР), пишет «Украинская правда».

В ГБР сообщили, что в деле появилась еще одна статья — ч.4 ст. 410 УК Украины («Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения»).

Ранее специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона сообщила, что по факту гибели Частякова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, сбыт и передача огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

Помощник главкома ВСУ погиб 6 ноября. Он вернулся домой с подарками от коллег, достал подарочный ящик, в котором была бутылка алкоголя и шесть гранат и начал показывать сыну одну из них — это были гранаты нового западного образца. Как сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко, сначала боеприпас взял сын погибшего, после тот забрал его у ребенка и выдернул кольцо, вследствие чего произошел взрыв.

В результате взрыва гранаты пострадали также дети погибшего. Сын находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей, дочь получила незначительные ранения.

У подарившего гранаты обнаружили еще два подобных боеприпаса. По данным «Украинской правды», дарителем был старший помощник Частякова Александр Тимченко.

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МВД Украины заявило, что даритель предупредил Частякова, что подаренные гранаты боевые, однако он «очевидно, всерьез эти слова не воспринял». Пресс-секретарь ведомства Марьяна Рева рассказала, что изъяты еще несколько гранат, их отправили на экспертизу, также следствие выясняет, откуда они поступили и на каких основаниях были переданы другим людям. Статус подарившего снаряды не уточняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
ВСУ Валерий Залужный похищение оружие граната
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