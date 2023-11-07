 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Финляндия арестовала имущество попавшего под санкции советника главы ОАК

STT: в Финляндии арестовали недвижимость советника главы ОАК Алешина на €2,5 млн
Сюжет
Война санкций
Участок площадью 1,6 га и стоимостью более €2,5 млн арестовали по запросу МИД Финляндии, сообщает STT. Недвижимость принадлежит советнику главы ОАК Борису Алешину, который летом попал под санкции ЕС, утверждает финское агентство
Борис Алешин
Борис Алешин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В Финляндии арестовали недвижимость советника генерального директора «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), академика РАН и бывшего вице-премьера Бориса Алешина, передает Yle со ссылкой на финское агентство STT. Речь идет о коттеджном участке в общине Киркконумми на юге страны.

Участок площадью 1,6 га находится на берегу моря, а его стоимость превышает €2,5 млн, говорится в статье. Запрос об аресте поступил из МИД Финляндии. Летом Алешин попал под санкции Европейского союза.

STT со ссылкой на данные реестра передачи собственности утверждает, что Алешин в 2018 год заплатил за участок €2,3 млн, а два года спустя финские власти выдали ему разрешение на приобретение за €250 тыс. прилегающего участка.

В решении властей Финляндии об аресте имущества фамилия Алешина не упоминается, но, как утверждает STT, оно смогло «из других источников» подтвердить, что это касается именно его. Так, например, финские власти приложили к решению обоснования ЕС по санкциям, которые касаются Алешина, отмечается в материале.

РБК направил запрос в «Ростех» (ОАК входит в госкорпорацию).

Борис Алешин попал под санкции Евросоюза в июне 2023 года. В обосновании к ограничительным мерам Брюсселя он назывался «бизнесменом, участвующим в деятельности российских компаний и корпораций, способствующих укреплению» российской военной промышленности. В документе также упоминалось, что Алешин является «одним из основателей и руководителей «Союзмаша».

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: новый навык

Алешин — академик и член президиума РАН. Он специалист в области процессов управления, создания сложных информационных систем, бортовых цифровых управляющих комплексов, программного обеспечения и его тестирования. В 2003-2004 Алешин был заместителем главы правительства (пост премьер-министра тогда занимал Михаил Касьянов). Он является заместителем председателя ООО «СоюзМаш России», а также советником гендиректора ОАК по науке и технологиям. В 2018 году стал акционером аэропорта Жуковский, купив долю в 22,5%.

Российские власти называли санкции против россиян со стороны западных стран нелегитимными и незаконными. Арест активов в Кремле сравнивали с ограблением на Диком Западе.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
арест имущества Финляндия Борис Алешин санкции ЕС
Материалы по теме
Больше 100 компаний Британии признались в нарушении санкций против России
Политика
США объявили о санкциях против россиянки за помощь «олигархам»
Политика
Еврокомиссия расширила критерии обхода антироссийских санкций
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Нужно ли маркировать взаимные ссылки в Telegram Pro, 15:58
Перспективы винодельческой отрасли в России РБК Отрасли, 15:55
Что стимулирует винодельческую отрасль РБК Отрасли, 15:54
АКРА присвоила первый на российском рынке рейтинг цифровым активам Инвестиции, 15:53
Финляндия арестовала имущество попавшего под санкции советника главы ОАК Политика, 15:50
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 15:48
В Малом театре сообщили об инсульте у Юрия Соломина Общество, 15:45
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
В SEC сообщили о трудностях с поиском экспертов по криптовалютам Крипто, 15:37
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 15:36
Помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты были боевыми Политика, 15:36
Госдума приняла поправки о параметрах ИИС-3 в первом чтении Инвестиции, 15:35
Госдума отклонила проект об обязанности объяснять повышение платы за ЖКХ Недвижимость, 15:34
Как законно внедрить грейдинговую систему оплаты труда Pro, 15:34
Карпин объяснил невызов Захаряна и Миранчука на матч с Кубой Спорт, 15:32