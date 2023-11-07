Финляндия арестовала имущество попавшего под санкции советника главы ОАК

Участок площадью 1,6 га и стоимостью более €2,5 млн арестовали по запросу МИД Финляндии, сообщает STT. Недвижимость принадлежит советнику главы ОАК Борису Алешину, который летом попал под санкции ЕС, утверждает финское агентство

Борис Алешин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В Финляндии арестовали недвижимость советника генерального директора «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), академика РАН и бывшего вице-премьера Бориса Алешина, передает Yle со ссылкой на финское агентство STT. Речь идет о коттеджном участке в общине Киркконумми на юге страны.

Участок площадью 1,6 га находится на берегу моря, а его стоимость превышает €2,5 млн, говорится в статье. Запрос об аресте поступил из МИД Финляндии. Летом Алешин попал под санкции Европейского союза.

STT со ссылкой на данные реестра передачи собственности утверждает, что Алешин в 2018 год заплатил за участок €2,3 млн, а два года спустя финские власти выдали ему разрешение на приобретение за €250 тыс. прилегающего участка.

В решении властей Финляндии об аресте имущества фамилия Алешина не упоминается, но, как утверждает STT, оно смогло «из других источников» подтвердить, что это касается именно его. Так, например, финские власти приложили к решению обоснования ЕС по санкциям, которые касаются Алешина, отмечается в материале.

РБК направил запрос в «Ростех» (ОАК входит в госкорпорацию).

Борис Алешин попал под санкции Евросоюза в июне 2023 года. В обосновании к ограничительным мерам Брюсселя он назывался «бизнесменом, участвующим в деятельности российских компаний и корпораций, способствующих укреплению» российской военной промышленности. В документе также упоминалось, что Алешин является «одним из основателей и руководителей «Союзмаша».

Алешин — академик и член президиума РАН. Он специалист в области процессов управления, создания сложных информационных систем, бортовых цифровых управляющих комплексов, программного обеспечения и его тестирования. В 2003-2004 Алешин был заместителем главы правительства (пост премьер-министра тогда занимал Михаил Касьянов). Он является заместителем председателя ООО «СоюзМаш России», а также советником гендиректора ОАК по науке и технологиям. В 2018 году стал акционером аэропорта Жуковский, купив долю в 22,5%.

Российские власти называли санкции против россиян со стороны западных стран нелегитимными и незаконными. Арест активов в Кремле сравнивали с ограблением на Диком Западе.