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Бывший глава АвтоВАЗа стал акционером аэропорта Жуковский
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Бывший глава АвтоВАЗа стал акционером аэропорта Жуковский
Бизнес, 11:21
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Бывший глава АвтоВАЗа стал акционером аэропорта Жуковский
Совладельцем управляющей компании аэропорта Жуковский стал бывший президент АвтоВАЗа Борис Алешин. Это произошло после выхода из состава акционеров компании литовской Avia Solutions Group
Борис Алешин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В число акционеров «Рампорт Аэро» (управляющая компания аэропорта Жуковский) вошел председатель совета директоров компании Борис Алешин, следует из сообщения «Рампорт Аэро», поступившего в РБК.

«Юнайтед Эйрпортс Менеджмент», которая владела 75% минус одна акция управляющей компании, продала Алешину 22,5%, сохранив за собой контрольный пакет (52,5% минус одна акция). Сумма сделки не раскрывается.

Доля второго учредителя аэропорта — «Ростеха» не изменилась и составляет 25% плюс одна акция.

«Сделка проведена на фоне роста основных операционных показателей и инвестиционной привлекательности проекта», — говорится в сообщении «Рампорт Аэро».

Сама «Юнайтед Эйрпортс Менеджмент» (ранее называлась «АСГ-Аэропортс Менеджмент») принадлежит представителям менеджмента «Рампорт Аэро», следует из сообщения.

Прогноз пассажиропотока аэропорта Жуковский по итогам 2018 года — 1,2 млн человек (рост в 2,8 раза по сравнению с предыдущим годом), в 2019-м — 2 млн человек.

В будущем году в Жуковском начнется строительство второй очереди пассажирского терминала. В результате пропускная способность аэропорта увеличится до 6 млн пассажиров в год. За пять лет в него будет инвестировано 10 млрд руб.

26 октября стало известно, что литовская группа Avia Solutions Group (ASG) продала 30% акций голландской структуры Avia Solutions Group B.V., через которую владела 22,5% акций в «Рампорт Аэро». Покупателем этого пакета стало руководство управляющей компании Жуковского, говорил представитель «Рампорт Аэро».

Алешин окончил Московский физико-технический институт, затем поступил в аспирантуру, по окончании которой работал в Государственном научно-исследовательском институте авиационных систем. В 2003–2004 годах был вице-премьером, в 2007–2009-м — президентом АвтоВАЗа. В 2009–2015 годах работал гендиректором Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Ныне — зампред Союза машиностроителей, советник президента ОАК по науке и технологиям, председатель совета директоров группы «Кронштадт» и «Рампорт Аэро».

Автор: Валерия Комарова.
Теги: Аэропорт Жуковский , «Ростех» , Борис Алешин
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