Губернатор напомнил о задачах армии после грохота в Таганроге и Азове

Системы ПВО не работали 7 ноября, написал Голубев, но при этом призвал учитывать, что российские военные постоянно выполняют задачи в рамках военной операции на Украине. О громких звуках сообщали жители Таганрога и Азова

Василий Голубев (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Вооруженные силы России постоянно выполняют задачи по поражению подразделений ВСУ в рамках военной операции на Украине и это нужно учитывать жителям Ростовской области, написал в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев, отвечая на вопрос о «громких звуках» утром 7 ноября в Таганроге и Азове. Губернатор уточнил, что «системы ПВО не работали».

«Неоднократно уже говорил: военные выполняют свои задачи. И мы можем им помочь — не поддаваясь панике и доверяя только проверенным источникам информации», — отметил Голубев.

О грохоте в Таганроге утром 7 ноября со ссылкой на местных жителей писало издание RostovGazeta. О «звуке взрыва» в Азовском районе (расположен рядом с Ростовом-на-Дону) сообщал телеграм-канал «Ростов ЧП Новости».

С начала ноября губернатор Ростовской области дважды сообщал о работе ПВО в регионе. 2 ноября они сработали по двум воздушным целям, 6 ноября — отработали цели в зоне военной операции, говорил Голубев. В обоих случаях происшествий на территории области зафиксировано не было, уточнял он.

В июле в центре Таганрога упала ракета, в результате чего были разрушены стены музея, кровля, гаражи и хозяйственные постройки; ударной волной выбило рамы в окнах соседнего многоэтажного дома. Жертв не было, ранения получили свыше 20 человек. Минобороны России сообщало, что в Таганроге упали обломки сбитой модифицированной ракеты комплекса С-200, и возложило ответственность за атаку на Киев. СК возбудил дело о теракте.