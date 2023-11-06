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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области силы ПВО отработали по целям в зоне военной операции

Голубев: В Ростовской области ПВО отработал по целям в зоне военной операции
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Военная операция на Украине

Силы ПВО в Ростовской области отработали по целям в зоне военной операции, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В 16:25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации. Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие», — написал он.

После начала военной операции России на Украине власти приграничных регионов, в том числе Ростовской области, неоднократно сообщали об атаках дронов и обстрелах территорий.

2 ноября Голубев сообщил, что силы ПВО в Ростовской области дважды сработали по воздушным целям. Позже губернатор уточнил, что силы ПВО сбили две воздушные цели. Разрушений на земле не было.

В конце октября в Ростовской области сбили беспилотник. Обломки дрона повредили кровли шести домов и один автомобиль.

Теги
Ростовская область ПВО Василий Голубев Украина
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