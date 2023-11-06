В Ростовской области силы ПВО отработали по целям в зоне военной операции
Силы ПВО в Ростовской области отработали по целям в зоне военной операции, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«В 16:25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации. Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие», — написал он.
После начала военной операции России на Украине власти приграничных регионов, в том числе Ростовской области, неоднократно сообщали об атаках дронов и обстрелах территорий.
2 ноября Голубев сообщил, что силы ПВО в Ростовской области дважды сработали по воздушным целям. Позже губернатор уточнил, что силы ПВО сбили две воздушные цели. Разрушений на земле не было.
В конце октября в Ростовской области сбили беспилотник. Обломки дрона повредили кровли шести домов и один автомобиль.