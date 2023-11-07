Силовики задержали замглавы МВД Дагестана

Исмаилов занимает должность замглавы МВД с декабря 2019 года. По данным «РИА Новости», обыски у него проводят сотрудники центрального аппарата ФСБ, чиновник задержан по подозрению во взяточничестве

Руфат Исмаилов (Фото: МВД России)

Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов задержан, по месту его жительства и работы проходят обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным «РИА Новости», чиновник подозревается во взятке. Источник агентства уточнил, что обыски проводят сотрудники центрального аппарата ФСБ.

Руфат Исмаилов — полковник юстиции, в органах внутренних дел служит с 1996 года. В 2016-м стал заместителем начальника следственного управления МВД по Дагестану, затем врио начальника управления. В декабре 2019 года приказом главы МВД Владимира Колокольцева был назначен замминистра внутренних дел Дагестана.

Местный телеграм-канал «Спросите у Расула» пишет, что помимо замминистра обыски проходят и у заместителя начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова.

Задержанию Исмаилова предшествовали беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября из-за прибытия рейса из Израиля. На взлетно-посадочную полосу ворвалась толпа в поисках пассажиров, прилетевших из Тель-Авива. Аэропорт был временно закрыт, на место прибыл спецназ. В итоге протестующих удалось оттеснить, пострадали несколько десятков человек, включая девятерых полицейских.

Глава региона Сергей Меликов обещал привлечь к ответственности всех причастных к беспорядкам. 5 ноября МВД сообщило о задержании 201 человека, на 155 из которых были составлены административные протоколы. Всего в беспорядках, по оценкам источников РБК, участвовали 1,2 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за беспорядки на «агентуру западных спецслужб». Они были инспирированы в том числе через социальные сети, «не в последнюю очередь с территории Украины», говорил глава государства.