МВД Дагестана опровергло информацию о рейдах

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Информация о рейдах и усиленном режиме работы полиции Дагестана не соответствует действительности, заявили в МВД по республике.

«Один из телеграм-каналов распространил сфабрикованный приказ МВД по Республике Дагестан, сопроводив его комментарием, что 5 ноября полиция переходит на усиленный режим несения службы и будут проводиться рейдовые мероприятия. <...> Такого приказа в системе МВД не издавалось», — рассказали в ведомстве.

3 ноября телеграм-канал Readovka опубликовал скриншот приказа МВД Дагестана, в котором утверждалось, что 5 ноября на улицах республики будет действовать усиленный режим работы полицейских. В частности, они якобы должны были с утра патрулировать улицы и отправлять в дежурные части подозрительных граждан.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия рейса из Израиля. На взлетно-посадочную полосу ворвались протестующие в поисках пассажиров, прилетевших из Тель-Авива. Минздрав Дагестана сообщил о 20 пострадавших.

Следственный комитет опознал личности более 20 активных участников беспорядков и оценил ущерб в аэропорту Махачкалы в сотни миллионов рублей. В ведомстве напомнили, что участников массовых беспорядков могут осудить на срок от трех до восьми лет, а организаторов — до 15 лет лишения свободы.

Всего в беспорядках, по оценкам источников РБК, участвовали 1,2 тыс. человек.