Bloomberg назвал траты США и Италии на конфискованные яхты

Bloomberg: содержание конфискованных яхт будет стоить США и Италии до $50 млн в год

Опрошенные агентством юристы отмечают, что годовое содержание яхты в рабочем состоянии может стоить от 10% до 15% ее стоимости. Так, США могут потратить на содержание конфискованных яхт до $10 млн, а власти Италии — до $40 млн

Фото: Marco Garcia / Reuters

Содержание конфискованных властями США и Италии яхт российских бизнесменов обойдется примерно в $50 млн в год, пишет Bloomberg.

В частности, пишет агентство, задержанная властями США суперъяхта Amadea, приписываемая российскому сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову, обойдется бюджету США в $10 млрд в год. Bloomberg отмечает, что в порту Сан-Диего яхта находится «во враждебной среде соленой воды и влажности», из-за чего необходимы постоянно работающие кондиционеры и системы опреснения воды. Также яхту необходимо регулярно мыть, запускать винты и следить за швартовными тросами. Агентство пишет, что для содержания такой яхты необходим экипаж из 33 человек — от инженеров до палубных матросов.

В то же время власти Италии, где ранее были конфискованы четыре суперъяхты, якобы связанные с российскими бизнесменами, должны будут платить за их содержание не менее $40 млн в год.

«Годовое содержание яхты в рабочем состоянии может стоить от 10% до 15% ее стоимости — «налог на тщеславие» для богатых», — отмечает опрошенный агентством юрист.

Сулейман Керимов находится под санкциями США с 2018 года. Однако в середине марта текущего года санкции против сенатора ввел и Евросоюз. В качестве причины попадания в санкционный список было указано, что Керимов 24 февраля присутствовал на «встрече олигархов в Кремле с [президентом] Владимиром Путиным». Также европейские власти называют Керимова «ведущим бизнесменом, вовлеченным в сектора экономики, обеспечивающие существенный источник доходов российского правительства».

Полиция Фиджи задержала суперъяхту Amadea, которую ФБР считает связанной с бизнесменом, 14 апреля, после того как судно вошло в исключительную экономическую зону государства после 18-дневного перехода из Мексики. В начале мая Верховный суд Фиджи разрешил конфисковать Amadea по ордеру США. В порт Сан-Диего она прибыла 27 июня.

В Кремле назвали конфискацию яхт и других активов у российских бизнесменов «ограблением». «Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Смит энд Вессона грабили путешественников», — счел представитель российского президента Дмитрий Песков в конце марта. Он добавил, что конфискованная частная собственность отнята у честных предпринимателей, причем президент США гордится этим.