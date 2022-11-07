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В Киеве объяснили национализацию «Укрнафты» законом о военном положении

Власти объяснили национализацию «Укрнафты» и «Мотор Сич» законом о военном положении
Глава СНБО Алексей Данилов сообщил, что акции «Мотор Сич», «Укрнафты» и других стратегических предприятий переданы под управление Минобороны. По завершении действия военного положения имущество могут вернуть владельцам
Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС
Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС

Акции стратегических украинских предприятий, в том числе завода «Мотор Сич» и связанной с совладельцем группы «Приват» Игорем Коломойским «Укрнафты», переданы в собственность государства на основании решения ставки верховного главнокомандующего и ряда законов о режиме военного положения, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на документы национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Речь, в частности, идет о законе, который регламентирует принудительное отчуждение или изъятие имущества в условиях военного или чрезвычайного положения. Президент Владимир Зеленский в сентябре утвердил поправки к документу, разрешающие изымать оборудование для целей оборонно-промышленного комплекса Украины, а также имущество, находящееся на территории, «в отношении которой существует угроза ее временной оккупации».

Решение нацкомиссии по ценным бумагам коснулось акций «Укрнефти», «Укртатнефти», «Мотор Сич», АвтоКрАЗа и «Запорожтрансформатора». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что изъятые активы приобрели статус военного имущества и переданы в управление Минобороны Украины. По его словам, когда военное положение перестанет действовать, собственникам могут вернуть эти активы либо возместить их стоимость, передает «Укринформ». Военное положение на Украине действует с 24 февраля и неоднократно продлевалось.

Коломойскому в «Укрнафте» принадлежит около 42% акций, а в «Укртатнафте» они совместно с Геннадием Боголюбовым (совладелец группы «Приват») владеют около 60%. Источники «Страны.ua» в окружении бизнесмена сообщили, что отчуждение пакетов акций стало для него неожиданностью. Коломойский считает, что теперь функционирование его телеканала «1+1» под вопросом, поскольку основным ресурсом финансирования были доходы от нефтяных компаний бизнесмена.

«Мотор Сич» ранее принадлежал Вячеславу Богуслаеву. В 2017 году тот продал 56% акций китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Из-за нарушений антимонопольного законодательства операции с акциями компании были заблокированы, а сами бумаги впоследствии арестованы. В конце октября Богуслаев был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрению в «коллаборационной деятельности» и «пособничестве государству-агрессору». Дело связано с поставками украинских авиадвигателей в Россию.

Завод АвтоКрАЗ входит в группу «Финансы и кредит» Константина Жеваго, а обанкротившийся «Запорожтрансформатор» (производитель трансформаторного оборудования) — в группу «Энергетический стандарт» Константина Григоришина.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина национализация «Мотор Сич» «Укртатнафта» «Укрнафта» Игорь Коломойский
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