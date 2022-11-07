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«Украинская правда» узнала о национализации «Укрнафты» и «Мотор Сич»

«Украинская правда»: «Укрнафта» и «Мотор Сич» переходят в собственность государства
Комиссия по ценным бумагам приняла решение о принудительном отчуждении в пользу украинского государства акций «Укрнафты», «Укртатнафты», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор», пишет издание
Здание офиса компании &laquo;Укрнафта&raquo; в Киеве
Здание офиса компании «Укрнафта» в Киеве (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

«Укрнафта», «Мотор Сич» и другие украинские предприятия, связанные с совладельцем группы «Приват» Игорем Коломойским, президентом «Мотор Сич» Вячеславом Богуслаевым и другими, перейдут в собственность государства, пишет газета «Украинская правда» со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также на миноритарных акционеров «Укрнафты».

По данным издания, 6 ноября комиссия по ценным бумагам приняла решение о принудительном отчуждении в пользу государства акций «Укрнафты», «Укртатнафты», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор». Таким образом, регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в государственную собственность.

Коломойскому в «Укрнафте» принадлежит около 42% акций. Государственная компания «Нафтогаз Украины» до этого владела 50% плюс одна акция. Остальная доля у миноритариев.

В «Укртатнафте» Коломойский совместно с Геннадием Боголюбовым (совладелец группы «Приват») владеют долей около 60%. Остальное принадлежит «Нафтогазу». Ключевым активом «Укртатнафты» является Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

В середине сентября издание ZN.ua писало, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск у Коломойского в связи с уголовным делом о завладении имуществом и средствами «Укрнафты» более чем на 13 млрд грн (более $358,6 млн по текущему курсу). Бизнесмен не проходит по делу ни подозреваемым, ни обвиняемым. Однако, как передавал ZN.ua, сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ сообщили о подозрении в отношении восьмерых топ-менеджеров «Укрнафты» по делу о махинациях.

Владельцем «Мотор Сич» был Вячеслав Богуслаев, в 2017 году он продал 56% акций китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Из-за нарушений антимонопольного законодательства операции с акциями компании были заблокированы, а впоследствии их арестовали. Богуслаев в конце октября был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрению в «коллаборационной деятельности» и «пособничестве государству-агрессору». Позднее его арестовали. Дело связано с поставками украинских авиадвигателей в Россию.

Автозавод «АвтоКрАЗ» входит в группу «Финансы и кредит» Константина Жеваго, а обанкротившийся «Запорожтрансформатор» (производитель трансформаторного оборудования) — в группу «Энергетический стандарт» Константина Григоришина.

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Теги
Елена Чернышова
Укрнафта Мотор Сич национализация
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