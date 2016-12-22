Итоги референдума: почему Трамп не спешит признавать победу демократов

Результат промежуточных выборов в конгресс, пусть и вполне успешный для демократов, лишь заставит Дональда Трампа с еще большим упорством добиваться своих целей, которые, возможно, обеспечат ему второй срок

​Промежуточные выборы в США, как правило, не вызывают такого интереса, как президентские. Однако Дональд Трамп настолько неординарный лидер, что в этом году все изменилось. Выборы членов палаты представителей, ряда сенаторов и губернаторов были восприняты как референдум о доверии действующему президенту, что привело к чрезвычайно высокой явке. И сам Трамп подогревал интерес к этому событию. Например, в октябре, выступая на митинге Республиканской партии в Саутавене (штат Миссисипи), он заявил: «Моего имени нет в бюллетене для голосования, но на самом деле я в нем есть, потому что это референдум обо мне. Я хочу, чтобы вы проголосовали. Представьте, что я есть в бюллетене».

Исход голосования в отличие от 2016 года совпал с прогнозами. Демократическая партия получила контроль над палатой представителей, в то время как республиканцы укрепили свое большинство в сенате. Сам Трамп назвал итоги выборов огромной победой, однако более реалистичной оценкой было бы признание, что он не выступил хуже своих ожиданий.

Важно, что многие предвыборные поездки Трампа по стране оказались результативными и помогли местным республиканцам победить. Благодаря этой поддержке теперь многие сенаторы и конгрессмены обязаны Трампу своим положением. Президент явно укрепил собственные позиции среди республиканцев. Демократы тоже показали в некоторых штатах выдающиеся результаты. Например, в традиционно консервативном Техасе сенатору от республиканцев лишь с небольшим отрывом удалось победить кандидата от Демократической партии Бето О’Рурка. И все же в целом результаты выборов говорят о том, что Трамп остается серьезной политической силой.

Задачи для демократов

Контроль над палатой представителей позволяет демократам начать новые или возобновить старые расследования против самого президента, членов его семьи и команды. Причем настолько серьезные, что некоторые представители окружения президента вполне могут оказаться в тюрьме. Подкомитеты палаты, которые контролировали защищавшие президента республиканцы, могут вновь обратить внимание на финансовые, да и любые другие связи Трампа с российскими гражданами. В фокусе их внимания окажется и деятельность президента в первые два года его правления.

Другое важное событие, которое одинаково ждут и в США, и в России, — публикация отчета о расследовании комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера. Если там появятся утверждения о какой-либо роли России в президентских выборах США, санкции против Москвы ужесточатся.

Публикацию выводов комиссии Мюллера специально отложили на послевыборный период. Возможно, именно это повлияло на отмену полноценных переговоров Путина с Трампом, которые должны были состояться в Париже 11 ноября на саммите в честь столетия окончания Первой мировой войны. Если обстоятельства позволят, президенты встретятся в конце ноября в Аргентине во время саммита G20. Не исключено, что к этому моменту ситуация с новыми санкциями прояснится.

Возможности Трампа

Конечно, демократы теперь будут апеллировать к результатам выборов, чтобы поставить под вопрос экономические и внешнеполитические цели Трампа. Однако по ключевым направлениям изменений в политике Вашингтона ожидать не приходится, в том числе в сфере ограничения иммиграции — возможно, самой важной сейчас для Трампа. Президент США не только отправил тысячи военнослужащих на границу с Мексикой, чтобы предотвратить «вторжение» нелегалов, но и сделал смелое предвыборное предложение — обойти 14-ю поправку к Конституции США, дающую гражданство тем, кто родился на территории страны. Эта очень важная для американской истории поправка была принята в 1868 году после окончания Гражданской войны. Ее политический смысл был в признании того, что афроамериканцы, родившиеся на территории США, являются гражданами и полноценными членами общества. Правда, постепенно эту норму начали использовать для развития специфического бизнеса, организуя на американской территории роды для иностранных граждан. У Трампа нет возможности править Конституцию, но он надеется на своих юристов, которые докажут, что 14-я поправка не распространяется на детей иностранных граждан.

Риторика Трампа направлена на ядро его электората — тех, кто подозрительно относится к мигрантам, да и вообще к внешнему миру. Опираясь на них, президент проводит агрессивную внешнюю торговую политику. Такие меры могут быть хороши или плохи для США, однако для Трампа важна поддержка его аудитории. С учетом неоднозначных для него результатов промежуточных выборов, его единственный шанс на переизбрание — продолжать политику протекционизма под предлогом обеспечения национальной безопасности. Такие меры находятся полностью в ведении исполнительной власти, поэтому демократы в конгрессе не смогут этому помешать. Да и во внешней политике Трамп будет продолжать курс на конфронтацию с Китаем и ужесточение санкций в отношении Ирана, поддерживать прежде всего двусторонние, а не многосторонние соглашения.

Отдельный вопрос, сыграет ли на руку Трампу в 2020 году экономическая ситуация. Американская экономика показывает впечатляющий рост, который в третьем квартале 2018 года составил 4,2%. Ожидаемый рост по итогам 2018 года — больше 3%. Если бы такой был в России, мы были бы намного ближе к рубежу, установленному в майском указе президента Путина.

Еще больше впечатляет рекордно низкий уровень безработицы — меньше 4%. По прогнозам Бюро статистики труда США, до конца 2020 года должно быть создано 5,7 млн рабочих мест в здравоохранении, 2,1 млн в секторах, связанных с высокими технологиями, около 2 млн в образовании и примерно столько же в сфере услуг. Важно, что наибольший прирост рабочих мест коснется самых образованных кандидатов.

Все это говорит о том, что демократам на следующих президентских выборах придется нелегко. Шансы на переизбрание Дональда Трампа пока остаются высокими, и гражданам США, да и всему миру, нужно готовиться жить при нем еще шесть лет.