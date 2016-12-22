Представители РПЦ на Украине ответили на призыв Порошенко вернуться домой

Русскую православную церковь, которая «родилась в Киеве», должны защищать власти всех стран, заявили в УПЦ МП. Так в церкви ответили на призыв Порошенко ехать «домой, в Россию»

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В Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (входит в Русскую православную церковь) назвали нелепыми и абсурдными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что представителям РПЦ нечего делать на территории Украины. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.



«Совершенно абсурдное, нелепое заявление», — отозвался он, напомнив, что Конституция Украины «гарантирует защиту церкви, тем более той, которая родилась на территории нынешней Украины, тысячу лет здесь существовала, воспитала народ и в 1991 году благословила в лице Винницкого митрополита Агафангела, народного депутата, рождение независимого украинского государства».

«Родившуюся в Киеве Русскую православную церковь, которая распространилась до самых дальних морей, должны защищать власти всех стран, где находятся ее приходы», — уверен Анисимов. К тому же УПЦ Московского патриархата, как заметил собеседник агентства, на много лет старше украинского государства. Украине, как напомнил Анисимов, 27 лет. «Президент всего пятый по счету, а митрополит Киевский — 152-й, надо же оценить разницу», — резюмировал пресс-секретарь УПЦ МП.

Так собеседник агентства отреагировал на слова украинского лидера, который ранее 7 ноября обратился к представителям Русской православной церкви на Украине со словами: «Дорогие мои, вам здесь нечего делать». «Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», — призвал глава государства, отметив, что украинская объединенная православная церковь скоро может получить томос (грамоту о независимости) об автокефалии.

В самом Московском патриархате, комментируя затем слова Порошенко, заявили, что Украинскую православную церковь МП поддерживает подавляющее большинство граждан Украины, и она «не представляет никого, кроме украинского народа» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее, в октябре, синод Константинопольского патриархата подтвердил свое намерение предоставить автокефалию украинской церкви и установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ).

До этого только одна из действующих на Украине православных церквей была признана канонической. Это была Украинская православная церковь Московского патриархата​. Она входит в состав РПЦ, но с 1990 года является самоуправляемой.

В РПЦ, реагируя на решения Константинополя, назвали их «легализацией раскола». Спустя еще несколько дней Русская православная церковь разорвала с Константинопольским патриархатом отношения.